準教長吳茂昆爭議頻傳 徐國勇再滅火：都澄清過

2018年04月17日 12:06 中時 譚宇哲

教育部長潘文忠上周請辭後，行政院長賴清德昨核定由中研院士、前東華大學校長吳茂昆出任教育部長，但吳茂昆爭議事件多，如今快速接任教長，讓外界解讀賴清德早有備案人選，行政院發言人徐國勇今再出面滅火指出，吳茂昆的相關爭議都經過澄清，沒有什麼備案。

行政院長賴清德、發言人徐國勇、經濟部長沈榮津今天上午前往新北市淡水區參加台水公司淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所新辦公廳啟用典禮，近日台獨說敏感事件纏身，賴清德全程未安排聯訪，由行政院發言人徐國勇出面受訪。

媒體詢問賴清德指名的新任教長吳茂昆是否早有備案，徐國勇說，沒有什麼備案，上周四潘文忠部長才請辭，行政院還是慰留，直到禮拜六確定同意請辭，禮拜天跟吳茂昆聯絡，事實上7、8年前就有很多人說他適合當教育部長，媒體都登過，所以倒是沒有什麼推薦不推薦，院長都有跟他聯絡。

談到吳茂昆爭議多，徐國勇表示，這些爭議都是誤會，也經過相關的澄清，譬如溢領金額、頂尖人才２５萬這些問題，以吳教授在國際學術的地位，他回國任教不會為了錢，不可能為了那一個月5萬塊溢領，當時東華大學也都聲明澄清過，這些都是誤解。

至於吳茂昆遭台北市議員擬參選人游淑慧爆料曾擔任中國科學院顧問一事，徐果勇也澄清，已詢問過吳茂昆，沒有這回事。

(中時)