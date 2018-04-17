涉仲裁護航業者　南開前校長二審仍判無罪

友善列印
中時

南開科技大學前校長陳猷龍被檢方提控在10年前擔任僑力營造與新莊市公所公共工程爭議案仲裁人，與另一仲裁人建築師詹世鴻收賄後聯手護航僑力營造，高院認為事證不足，維持一審判決判陳無罪，詹男則從一審的2年6月刑度加重改判6年。全案可上訴。

檢方起訴指稱，僑力營造負責人簡培城在2004年得標承攬新莊市公所及中港派出所、圖書館暨托兒所後續工程，卻發生施工不良、變更設計、浮報單價、延遲完工等與發包單位新莊市公所發生爭議，簡培城於是向仲裁協會聲請仲裁。

簡培城請陳猷龍擔任仲裁人，新莊市公所則由建築師詹世鴻代表，檢方指控簡男行賄陳猷龍共50萬元，並透過詹世鴻達成600餘萬元後謝的協議，陳、詹最後作成仲裁要求新莊市公所應賠付僑力7200萬多元，新北市政府後來提行政訴訟但遭判敗訴確定。

2013年4月檢方展開搜索，並聲押陳猷龍、簡培城等人獲准，偵結後依違背職務行收賄等罪將陳等人起訴；新北地院認為簡培城對於行賄陳猷龍50萬元，時間、說詞根本反覆不一，可信度有疑，將陳判處無罪，詹世鴻判刑2年6月。

案經上訴，高院認為檢方舉證不足，仍判陳男無罪，詹男部分法官認為他嚴重玩弄仲裁制度，無絲毫足以同情之處，一審將詹男減刑自有未當，因此撤銷加重改判6年，全案可上訴。

(中時)

職棒轉播爭議 二審仍判博斯須賠4… 媽媽我想你！離散30年重聚度母親…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。