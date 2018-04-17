涉仲裁護航業者　南開前校長二審仍判無罪

2018年04月17日 12:51 中時 林偉信

南開科技大學前校長陳猷龍被檢方提控在10年前擔任僑力營造與新莊市公所公共工程爭議案仲裁人，與另一仲裁人建築師詹世鴻收賄後聯手護航僑力營造，高院認為事證不足，維持一審判決判陳無罪，詹男則從一審的2年6月刑度加重改判6年。全案可上訴。

檢方起訴指稱，僑力營造負責人簡培城在2004年得標承攬新莊市公所及中港派出所、圖書館暨托兒所後續工程，卻發生施工不良、變更設計、浮報單價、延遲完工等與發包單位新莊市公所發生爭議，簡培城於是向仲裁協會聲請仲裁。

簡培城請陳猷龍擔任仲裁人，新莊市公所則由建築師詹世鴻代表，檢方指控簡男行賄陳猷龍共50萬元，並透過詹世鴻達成600餘萬元後謝的協議，陳、詹最後作成仲裁要求新莊市公所應賠付僑力7200萬多元，新北市政府後來提行政訴訟但遭判敗訴確定。

2013年4月檢方展開搜索，並聲押陳猷龍、簡培城等人獲准，偵結後依違背職務行收賄等罪將陳等人起訴；新北地院認為簡培城對於行賄陳猷龍50萬元，時間、說詞根本反覆不一，可信度有疑，將陳判處無罪，詹世鴻判刑2年6月。

案經上訴，高院認為檢方舉證不足，仍判陳男無罪，詹男部分法官認為他嚴重玩弄仲裁制度，無絲毫足以同情之處，一審將詹男減刑自有未當，因此撤銷加重改判6年，全案可上訴。

(中時)