法國航空復航台灣 法國媒體將體驗北市米其林餐廳

2018年04月17日 12:37 工商 張佩芬

法航貴賓與我方迎接代表大合照。圖：觀光局提供

法國旅客與三太子歡喜合照。圖：觀光局提供

睽違20年法國航空復飛台灣，與華航共掛班號經營該航線，交通部觀光局與法航今（17）日共同攜手歡迎法航巴黎─台北復航首班直航班機抵台旅客，並安排台灣觀光代言人「喔熊(Oh Bear)組長」及台灣民俗藝陣團體電音三太子現場迎賓，並將安排來訪媒體體驗台北市經典遊程及米其林指南摘星餐廳。

這條新航線由法航派機飛行，華航以共掛班號方式擁有約四成，110個座位，觀光局致贈首航班機每位旅客具有文化特色「奉茶杯」作為伴手禮，親手傳遞台灣歡迎法國貴賓抵台的熱情，期與法國航空長期合作攜手締造台法觀光交流新頁。

法國是觀光局重點行銷市場，也是歐洲地區來台市場中，僅次於德國及英國市場之第三大客源國，且近幾年法國來台旅客穩定成長，2015年至2017年平均成長率達到10.5%，台法旅遊市場前景可說是備受看好。目前法國巴黎戴高樂機場直飛台灣班機每週有7個航班，加上未來法航投入每週3個班次，將使台法直飛航線每週增至10班次，讓往來於台灣法國間的旅客，有更便利的選擇。

法航本次重啟台法直航航班，將由波音777-200機型執飛，機上配備法航長途航線全新客艙，共配置280個座位，其中包括40個商務艙、24個尊尚經濟艙及216個經濟艙座位，去程於每週二、五及日，回程則為每週一、四及六，相信將可持續為台法旅客量帶來新契機。

觀光局表示，我國以多元市場布局，是2020永續觀光主軸目標，放眼全球的策略必須進行主要市場開拓，法國市場以該局駐法蘭克福辦事處為核心，透過聘請當地公關公司建闢業者/媒體網絡、參加當地重要旅展、邀請台灣業者赴大巴黎地區推廣、與國籍航空/當地旅遊業者辦理聯合廣告或教育訓練，並且常態性的邀請當地重要媒體及業者來台參訪，以逐步建立台灣在大巴黎地區的觀光品牌知名度。

今年最特別的是迎來兩件法國市場好消息，第一是法國航空睽違20年後再度重啟巴黎-台北直航航班；第二是發源自法國米其林美食指南發行了台北版，相信透過更便捷的航空以及法國人熟悉的美食指南，將有助於擴大台灣在法國的知名度，爭取更多法國旅客來台。

觀光局過去曾邀請知名時尚雜誌ELLE Magazine記者及攝影師訪台報導台灣美食，營造台灣為精緻亞洲美食的旅遊目的地形象，引發法國旅客來台旅遊之興趣；另因應澎湖於2012年成為「全世界最美麗的海灣」之一，且2018年度觀光主題定調為「海灣旅遊年」，該媒體亦赴澎湖勘察特殊地景風貌，報導觀光旅遊專題。

此外，觀光局亦曾邀請法國第2電視台之電視隊來台拍攝「Télématin晨間電視」電視節目，報導台灣無障礙環境旅遊，由知名法國輪椅主持人親自體驗台灣無障礙旅遊環境及進行採訪拍攝，將台灣友善的無障礙旅遊環境介紹給法國旅客。

而法航本次直航邀請同行媒體，交通部觀光局已安排在其短暫停留台灣時間，體驗台北市經典遊程及米其林指南摘星餐廳，相信有機會促成更多台灣報導曝光，創造雙贏。

(工商)