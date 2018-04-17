台鐵鐵路便當日售2萬盒 食藥署要管了

2018年04月17日 12:33 中時 鄭郁蓁

搭火車一定要來一盒香噴噴的鐵路便當，是台灣人的共同回憶，粗估日售2萬盒，為避免國人、觀光客食物中毒，衛福部食藥署108年將嚴格控管鐵路便當，要求全台五個鐵路餐廳組成管制小組，避免可能危害。

衛生福利部食品藥物管理署今天宣布，訂定「供應鐵路運輸旅客餐盒之食品業應符合食品安全管制系統準則規定」，民國108年1月1日起台鐵、高鐵自設廚房或委外製造的便當，都需應實施食品安全管制系統（HACCP）。

食藥署食品組科長林蘭砡表示，過去所有食品業者，都必須符合「食品良好衛生規範準則」，不過該準則只訂出「衛生」基本條件；而考量鐵路便當銷售量高，平均每日售出5000到20000盒，更是台灣鐵路特色代表，因此將以更嚴格的「食品安全管制系統」管制，不僅要「衛生」，更要達到「安全」條件。

林蘭砡表示，新制上路後，製作台鐵便當的廚房必須成立管制小組、執行危害分析，建立從原料、材料、加工、製造、儲存到運送的食安管理措施，管制小組人皆要有能力找出生物性、物理性危害，並去除。

目前全台共有5個台鐵車站設有廚房，包括台北車站、基隆七堵站、台中車站、高雄車站及花蓮車站，都必須在108年進一步加強食安管制，把食物中毒風險降到最低；高鐵便當則是委外由高雄空廚製作，目前已在HACCP管制之列。而著名的福隆便當，因非鐵路運輸業，因此不在此限。

林蘭砡指出，違者將依「食品安全衛生管理法」要求限期改正，限期未改將開罰新台幣6萬至2億元罰鍰，情節重大者可命其歇業、停業一定期間，或廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項等。

(中時)