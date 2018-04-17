苗栗大湖鄉立圖書館揭幕　增設互動電子書

2018年04月17日 12:44 中時 李佳玲

苗栗大湖鄉立圖書館17日竣工揭牌，增設互動電子書、農友專區，照顧地在農友。(李佳玲攝)

苗栗大湖鄉立圖書館在歷經10個月的閱讀環境空間改善工程後，17日竣工揭牌。增設針對大湖水果農特產等設置農業特色館藏區、互動電子書閱讀區。特別嚴選出珍貴的農業書籍，供在地農民或返鄉青年及有興趣的民眾閱讀參。此外也增加互動電子書區，使圖書館的服務更加多元化，讓書本上的故事躍然電腦或平板之上，更能吸引小朋友的興趣。而對較高齡的讀者，圖書館也特別挑選出健康養生書籍，讓長者參考利用，以全新的閱讀空間氛圍，提供讀者溫馨舒適的公共學習環境。

大湖鄉鄉長胡娘妹指出，此次改善工程，著重圖書館服務層面的突破，由「心」出發，用讀者的角度去規畫圖書館的服務，整修後的圖書館動線流暢開闊、光線明亮，針對大湖水果農特產等設置農業特色館藏區、互動電子書閱讀區、樂齡好書區等。特別嚴選出珍貴的農業書籍，供在地農民或返鄉務農的青年及有興趣的民眾閱讀參考。

互動電子書的提供，使圖書館的服務更加多元化，讓書本上的故事躍然電腦或平板之上，更能吸引小朋友的興趣。而對較高齡的讀者，圖書館也特別挑選出健康養生書籍，讓長者參考利用，相信未來圖書館將能吸引更多讀者到館使用，成為民眾汲取新知的重要場所。

(中時)