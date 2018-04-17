民進黨欽點新教長吳茂昆 學者：台灣教育不堪這樣的人蹂躪

2018年04月17日 12:33 中時電子報 林郁庭

行政院16日宣布新任教育部長由吳茂昆上任，將於本周四上任，不過新任教長過去的諸多爭議，也隨之再度浮上檯面。東華大學諮商與臨床心理系教授王純娟於媒體投書發表個人看法，在大約百日近距離的認識吳茂昆後，我的夢就醒了。她質疑，民進黨只能欽點這樣的教育部長？

王純娟在《蘋果日報》發表對吳茂昆的看法，認為台灣的教育不堪這樣的人蹂躪一絲一毫，細數認識了吳茂昆七年，他的作為如何讓她失望，夢醒了，她並提出數項證據，如監察院分別於102年、105年公告的調查報告佐證。

一、對外，「為了學術自主要攻占我的校長室也OK」；對內，目中無人

王純娟指出，2014年太陽花學運之後，吳茂昆因肯定學生，一句「結果是正面的，就算是攻佔校長室也OK」，聲名大噪。但他在自己的校園內卻爆發，「學生宿舍在校方長期違規接電的情況下，電費計價不公」事件，等到學生們於校慶活動裡抗議、立法委員介入之後，吳茂昆才被迫與台電和學生坐下來談，當時甚至還出言：「那你就不要住宿舍啊！你們要告我，就去告啊！」的不屑口吻。

對此，王純娟說這種行政無所作為，出現把公文壓了五個月，就嗆一聲「你去告啊！」的口氣也不是沒有領教過。過去也發生稱原民院只是賠錢貨，而讓東華大學因此惹議。吳茂昆這樣對待與他意見不同的學生與教師，與不能「進帳」的學術單位，只要他當部長一日，民間教育團體將很難找得到溝通大門了。

二、「錢」是罩門，以下證據便可照亮吳茂昆的價值觀

曾任國科會主任委員的吳茂昆補助5億元研究經費予回任中研院物理所所長吳茂昆，同一人左手撥款給右手的行徑，「排擠研究資源，影響國內科技研發能量」，致監察院於102年12月17日糾正國科會（糾正案號：102教正23）。

另外，吳茂昆自上任東華校長第一個學期，即於自己擔任會議主席的「學術獎助評審委員會」，提案自加年薪高達近500萬（國立大學校長法定年薪190萬元），會議記錄中可佐，為期至少三年。對此監察院調查：「吳茂昆校長為該校講座教授，依該校講座設置辦法支領獎助金，並未履行該辦法所定講座教授之授課義務，又另支領頂尖人才獎勵金，違反同辦法不得領取相同性質補助之相關規定，均核有疏失」（調查案號：103教調52），吳茂昆被迫繳回176萬4516元。

對此，行政院發言人徐國勇說是「誤會」。王純娟說，問題是：若只是誤會，若是合法，吳茂昆為什麼需要被迫還錢？

三、說一套，做一套，現在卻拿台灣教育來當賭注

吳茂昆是否就努力為校務發展而努力？王純娟說，依《大學法》第9條之規定，國立大學校長為教育部所聘用之公務員，領有教育部聘書。依教育部之資料，吳茂昆擔任東華大學校長的前三年，差假日數佔全年240天工作日數，平均全年有60%以上的工作日請假在外（分別為2012年66.7%；2013年59.4%；2014年：60%）。

王純娟表示，吳茂昆以國立大學校長的身分，2015年未假陪同民進黨蔡英文跑選舉行程，事後又毫無擔待地以「基於考量該校為增設護理系所、健康管理或長期照護課程之可行性」為遁詞，但是東華大學至今未見有護理系所、健康管理或長期照護課程，如同打臉他的說詞。

王純娟說，吳茂昆被爆在校長任內至中國清華大學擔任講座，過去還在校長任內重用華映獨董蔡裕源為主任秘書，她提出質疑，假如這樣的人可以擔任教育部長，管中閔為什麼不能就任台大校長？民進黨縱使要政治分贓，但萬不可心中沒有教育。但是我的期待，從民進黨任命吳茂昆為教育部長，就知是緣木求魚了。

(中時電子報)