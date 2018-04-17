8個月造子彈70萬發 雲南剿滅地下兵工廠

2018年04月17日 13:38 旺報 林永富

近日，安徽省馬鞍山市警方宣布，該市含山縣公安局成功偵破公安部掛牌督辦「7·12」特大網路製販彈藥案，移送起訴犯罪嫌疑人30名，現場繳獲鉛質子彈10000餘發，以及製造鉛質子彈的成套模具、原材料。而這個集團遠在雲南的工廠，8個月瘋狂製造鉛質子彈70餘萬發，買家遍布黑龍江、四川、廣東、安徽、上海等全國近30個省份，整個犯罪鏈條採取公司化考核模式「高效」運轉。

在2017年7月，含山縣公安局在辦理一起聚眾賭博案中，民警偶然得知，犯罪嫌疑人王某平日喜歡上山用空氣槍打獵。警方對王某是如何非法持有氣槍的？消耗量較大的氣槍鉛質子彈又是如何源源不斷得到補充的？於是從這個線索循線追查，竟然發現遠在2000公里外的雲南省楚雄彝族自治州，藏有非法製造槍彈廠房數處，一一部署。在當地警方的配合下，專案組現場抓獲6名犯罪嫌疑人，繳獲各型成品鉛質子彈5000餘發。在隨後的審訊中，犯罪嫌疑人交代：他們在20多公里外的深山裡有一個鉛質子彈加工點。專案組連夜趕往這個加工窩點，現場繳獲各型成品鉛質子彈5000餘發，原材料鉛絲70餘公斤以及多套加工設備。

經過審訊警方得知：胡某等人自2017年年初開始，利用手工小作坊製造、銷售鉛質子彈，團夥6人按照銷售聯絡、包裝郵寄、生產加工等環節分工明確。他們反偵察意識極強。在巨大利益的刺激下，胡某等人在8個月瘋狂製造鉛質子彈70餘萬發，銷往地遍布黑龍江、四川、廣東、安徽、上海等全國近30個省、自治區、直轄市。

由於涉案面巨大，在主要犯罪嫌疑人歸案後，含山警方又展開繁重的銷售線路梳理工作，並將相關線索交由公安部發往各省警方偵查。截至2018年4月13日，涉案30人已被全部移送檢察機關，其中胡某等主犯已被法院判處7至10年有期徒刑。

(旺報)