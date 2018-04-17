朝中社：習近平可望6月在安金會後訪問北韓

2018年04月17日 13:11 中時 黃菁菁

《讀賣新聞》引述北韓中央通信社的報導指出，北韓領導人、勞動黨委員長金正恩14日在平壤與大陸共產黨中央對外聯絡部部長宋濤會談，討論有邊雙方關切的「重大問題」及國際情勢，並言及邀請大陸國家主席習近平早日訪問北韓的議題。

金正恩在會談中表示，「要讓傳統的陸朝友好關係因應新時代的需求而加速發展」。多位陸朝相關消息人士指出，北韓方面也邀請習近平早日訪問北韓。

雙方是以北京的北韓大使館為聯絡窗口，目前已在調整習近平訪問北韓的日程，習近平可望在預定6月上旬舉行的美朝高峰會談結束後，在同月訪問北韓。

相關消息人士指出，預計中方將視美朝領袖會談的結果，再做出訪問北韓時期的最終決定。金正恩3月26日在北京舉行兩國領袖會談時，金正恩邀請習近平訪問北韓，習近平此行乃為回應金正恩的邀請。

北韓中央通信社報導，金正恩與宋濤討論的「重大問題」內容並未公開。但據外交消息人士指出，金正恩在與習近平的會談上，將提出非核化的條件是，要求美國保證維持北韓體制。

此外，金正恩祖父金正成生日的4月15日當天，北韓並未有任何挑釁行為。北韓2016年4月15日發射彈道飛彈，去年同日也舉行大規模閱兵，對外公開射程達美國的新型洲際飛彈(ICBM)等。北韓今年採取對話攻勢，很明顯的在克制挑釁行動。

(中時)