朝中社：習近平可望6月在安金會後訪問北韓

友善列印
中時

《讀賣新聞》引述北韓中央通信社的報導指出，北韓領導人、勞動黨委員長金正恩14日在平壤與大陸共產黨中央對外聯絡部部長宋濤會談，討論有邊雙方關切的「重大問題」及國際情勢，並言及邀請大陸國家主席習近平早日訪問北韓的議題。

金正恩在會談中表示，「要讓傳統的陸朝友好關係因應新時代的需求而加速發展」。多位陸朝相關消息人士指出，北韓方面也邀請習近平早日訪問北韓。

雙方是以北京的北韓大使館為聯絡窗口，目前已在調整習近平訪問北韓的日程，習近平可望在預定6月上旬舉行的美朝高峰會談結束後，在同月訪問北韓。

相關消息人士指出，預計中方將視美朝領袖會談的結果，再做出訪問北韓時期的最終決定。金正恩3月26日在北京舉行兩國領袖會談時，金正恩邀請習近平訪問北韓，習近平此行乃為回應金正恩的邀請。

北韓中央通信社報導，金正恩與宋濤討論的「重大問題」內容並未公開。但據外交消息人士指出，金正恩在與習近平的會談上，將提出非核化的條件是，要求美國保證維持北韓體制。

此外，金正恩祖父金正成生日的4月15日當天，北韓並未有任何挑釁行為。北韓2016年4月15日發射彈道飛彈，去年同日也舉行大規模閱兵，對外公開射程達美國的新型洲際飛彈(ICBM)等。北韓今年採取對話攻勢，很明顯的在克制挑釁行動。

(中時)

與北韓關係回溫 傳習近平6月首訪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。