西安攬才政策成功 今年30萬人移入

2018年04月17日 13:38 旺報 林永富

大陸陝西省西安市提出攬才政策之後，大量人才擁入，曾經有一天之內8000人入籍的紀錄。4月16日，28歲的王姓男子成為西安市2018年第30萬名新落戶人員，市政府對其發了紀念獎牌。

1990年出生的小王，陝西師範大學地圖學與地理資訊系統專業碩士畢業，山西省交城縣人。4月14日，陝西省土建工程公司舉辦招聘會，高新分局高新路派出所戶籍民警深入招聘會宣傳戶籍新政，小王作為一名應聘者看到了落戶宣傳，經過簡單瞭解後戶籍民警針對小王情況詳細介紹了學歷落戶的辦理流程並當場受理了其落戶資料，在當天辦理小王的戶籍准遷證時民警通過後台系統發現，小王正好就是今年第30萬位落戶西安的群眾。

他表示自己在西安讀研期間一直沒有關注落戶的事情，本來當初準備讀完研究生後回山西老家，但是看到近年來大西安飛速發展，又成為國家中心城市，對自身發展來講有更好的機會，而且加之對中國古文化和歷史頗有興趣，所以決定紮根西安，這次辦理戶口沒想到服務這麼好，收到了這份幸運，相信自己未來在西安也會一切順利。

今年以來大西安聚焦人才人口發展戰略，制定多項措施引進人才人口，2月1日又正式實施戶籍新政2.0版，大力推進戶籍新時代、新戰略、新舉措，全市各級公安機關回應市委號召，按照城市發展部署，積極落實人口人才引進戰略，截至目前，全市2018年新落戶人數已突破30萬人。

(旺報)