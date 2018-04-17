前免稅店倉管主任考3證照 成太陽能光電業界一線女從業人員

陳麗瑛結訓後投入太陽能光電產業任工程部組長，是業界少見的一線女從業人員。（吳江泉攝）

友善列印
中時

36歲前珠寶免稅店倉管主任陳麗瑛去年決定將水電維修興趣轉變為職業，參加勞動部高屏澎東分署辦理的水電技術班，取得3張專業證照，投入太陽能光電這塊新興市場，成業界少見的一線女性從業人員，擔任工程部組長。

陳麗瑛說，她非常喜歡動手維修物品，曾在擔任賣場客服人員期間，為顧客組裝商品及進行簡易的電器檢測，工作之餘，則會接受身邊女性友人請託，到住宅協助處理水電相關疑難雜症，在義務幫忙過程，除發現女性偏好找女性水電工到家中維修、內心較安心，更嗅到女性投入水電行業的職場優勢。

她表示，去年在免稅店任職時，因公司營運狀況不佳停止營業，便決定深入鑽研水電技術、靠此維生。參加勞動部高屏澎東分署辦理的水電技術班，在為期4個月的職訓課程中，學到室內配線、控制電路、水管裝配等實務技能，並取得室內配線、自來水配管、工業配線等3張丙級證照，結訓後，進入太陽能光電產業，負責太陽能板的線槽配置與線路連結。

對於外界好奇「女性從事水電相關工作會不會很辛苦、工作量吃重無法負荷」，她說，其實現在有了電動機具的輔助，兩性在這塊專業領域上的差距日漸縮小，以她投入的太陽能光電產業來說，相較於埋頭苦幹，更重要的是動腦配置線路，女性做事細心的特質，有時就能在陽剛味十足的工地現場展現優勢。

她鼓勵其他對水電維修也有興趣的待業者，多加運用勞動部高屏澎東分署的職訓資源，培養水電技能，像這種與民生密切相關技術，絕對有商機市場，「不怕沒工作，只怕工作接不完」。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期舉辦職前訓練課程，即日起至4月20日，受理報名的課程有「冷凍空調配線」、「室內及工業配線」、「國際貿易行銷」等5個班，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，民眾欲知詳情，可電洽07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時)

司機薪酸釀出走？　Uber否認 勞工感電致死頻傳 37％低壓電氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。