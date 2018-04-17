前免稅店倉管主任考3證照 成太陽能光電業界一線女從業人員

2018年04月17日 14:27 中時 吳江泉

36歲前珠寶免稅店倉管主任陳麗瑛去年決定將水電維修興趣轉變為職業，參加勞動部高屏澎東分署辦理的水電技術班，取得3張專業證照，投入太陽能光電這塊新興市場，成業界少見的一線女性從業人員，擔任工程部組長。

陳麗瑛說，她非常喜歡動手維修物品，曾在擔任賣場客服人員期間，為顧客組裝商品及進行簡易的電器檢測，工作之餘，則會接受身邊女性友人請託，到住宅協助處理水電相關疑難雜症，在義務幫忙過程，除發現女性偏好找女性水電工到家中維修、內心較安心，更嗅到女性投入水電行業的職場優勢。

她表示，去年在免稅店任職時，因公司營運狀況不佳停止營業，便決定深入鑽研水電技術、靠此維生。參加勞動部高屏澎東分署辦理的水電技術班，在為期4個月的職訓課程中，學到室內配線、控制電路、水管裝配等實務技能，並取得室內配線、自來水配管、工業配線等3張丙級證照，結訓後，進入太陽能光電產業，負責太陽能板的線槽配置與線路連結。

對於外界好奇「女性從事水電相關工作會不會很辛苦、工作量吃重無法負荷」，她說，其實現在有了電動機具的輔助，兩性在這塊專業領域上的差距日漸縮小，以她投入的太陽能光電產業來說，相較於埋頭苦幹，更重要的是動腦配置線路，女性做事細心的特質，有時就能在陽剛味十足的工地現場展現優勢。

她鼓勵其他對水電維修也有興趣的待業者，多加運用勞動部高屏澎東分署的職訓資源，培養水電技能，像這種與民生密切相關技術，絕對有商機市場，「不怕沒工作，只怕工作接不完」。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期舉辦職前訓練課程，即日起至4月20日，受理報名的課程有「冷凍空調配線」、「室內及工業配線」、「國際貿易行銷」等5個班，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，民眾欲知詳情，可電洽07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時)