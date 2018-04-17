勞工感電致死頻傳 37％低壓電氣未安裝安全設施導致

2018年04月17日 13:28 中時 洪安怡

營造模板工小江，某天上午正在進行擋土牆模板支撐的組立工作，卻突然遭電擊倒下，送醫不治。這樣的勞工感電致死並非特例，依據勞安所統計，近10年國內職場共發生315件感電死亡案例，且國內有高達37％的低壓電氣安全設施未依規定裝設漏電斷路器、自動電擊防止裝置及接地設施，容易造成勞工感電危害。

對小江而言，模板支撐組立是件相當熟悉及簡易的工作，今年1月某日上午小江跟往常一樣，手持電鑽進行模板鑽孔作業時，卻突然全身被電擊而倒下，送醫不治死亡；麵包師傅阿福，今年2月某日下班前，在廚房依例用水沖洗麵包發酵箱，不小心淋濕發酵箱的加熱器電源插頭，欲擦拭加熱器外箱時，突然遭受電擊倒地不起。

勞動部勞安所統計，從2007年至2016年9，國內職場共發生315件感電死亡相關職災案例，雖然相較於10年前每年高達有80人因感電而罹災死亡，大幅降低達6成，但每年仍然平均有32件感電事故發生。

造成勞工感電災害主要原因有未安裝漏電斷路器、未接地、漏電斷路器安裝錯誤或失效、未裝設自動電擊防止裝置、自動電擊防止裝置規格不當或失效、接地方式無效等。勞安所說，國內有高達37％的低壓電氣安全設施未依規定裝設，另有10％雖然已依規定裝設，但安裝錯誤或失效。

勞安所建議，可從電氣設備機具採購、安裝、入場、驗收、修理、維護及檢查等設備使用流程，從事前確實評估及事後確實檢驗2方面確保電氣安全；如雇主應落實電氣安全設施定期檢查，例如漏電斷路器每月檢查，接地每年檢查，發現缺失立即更換或重新安裝等，才能確保職場安全。

(中時)