資源回收用心做 回收率已達6成

環保署頒獎給各地資源回收有功人員，前排中為環保署長李應元。（圖／環保署提供）

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環保署表示，去年全國資源回收率已達52.51%，若包含巨大廢棄物及廚餘回收再利用率，垃圾回收率更高達60.13%，比前一年的49.47%有大幅的成長，回收成果卓越。

資源回收率能再創新高，有賴於地方環保機關的創新亮點作為。例如桃園市的桃樂資源回收站結合「桃樂卡」現金回饋專案，基隆市培訓社區規劃師，主動從事社區資源回收規劃。金門縣推動機關學校使用透明塑膠袋與全縣實施破袋檢查，台南市建置台南資心回收地圖網及「袋袋相傳」APP平等，可見各地在進行資源回收工作時不斷創新求變。

環保署於台南市舉行「106年度全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮」，環保署長李應元表揚地方政府及清潔隊推動資源回收工作的努力，共計有台北市等13個縣市及22個鄉鎮市公所獲獎，並頒發獎座及獎金給予績優執行機關。

去年的資源回收績效考核「金質獎」分別由台北市、桃園市、宜蘭縣及金門縣等環保局獲得。銀質獎則由高雄市、台南市、臺中市、基隆市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、花蓮縣及台東縣等環保局獲得。

環保署指出，生活中常見的廢棄物，如廢乾電池、廢玻璃容器、廢燈管、廢家電、廢鐵鋁罐等，都可回收再利用。如果沒有妥善回收，不僅造成資源浪費，也將對環境及人體健康造成危害。呼籲民眾養成隨手做好垃圾分類及回收的習慣，各種資源物可交由當地清潔隊或回收點回收，既愛惜地球，資源也可再利用。

環保署統計，自87年起加強辦理資源回收工作已邁入第20年，全國資源回收率已自1998年的5.87%提升至去年的52.51%；資源回收量亦由1998年的55萬公噸增加至去年的413萬公噸，垃圾分類、資源回收已有相當不錯的成果。

(中時)

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