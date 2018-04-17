NBA》杜蘭特與湯普生聯手 勇士輕取馬刺奪2連勝

2018年04月17日 13:42 中時電子報 黃邱倫

尋求衛冕的勇士，今天在甲骨文球場迎戰黑衫軍，抗著杜蘭特與克雷湯普生聯手攻下63分，116比106輕取馬刺，季後賽首輪取得2連勝、季後賽對戰6連勝。

克雷湯普生飆進5顆三分球，攻下31分，帶領勇士擊敗馬刺，季後賽對戰6連勝。(美聯社)

勇士上季在季後賽先後橫掃拓荒者、爵士與馬刺，總冠軍系列賽面對騎士又率先3比0聽牌，取得15連勝佳績，差一場就能創下完美的16戰全勝封王紀錄，雖然第四戰慘輸21分，但隨即在第五戰勝出奪冠。

本季碰到四大巨頭輪流受傷的困境，但勇士仍舊以例行賽西區第二的名次進季後賽，首輪再次遭遇馬刺，由於對方頭號大將里歐納德因傷缺陣，勇士靠著較佳的團隊戰力首戰就大勝21分。此役半場打完落後6分，易籃後，上半場表現欠佳的克雷湯普生找回手感，遠投近切無不得心應手，加上杜蘭特助威，兩人幫助勇士逆轉超前，並且在第四節拉開領先差距，拿下雙方在季後賽對戰6連勝。

杜蘭特連續兩戰都有出色表現，此役19投10中，攻下32分、6籃板、6助攻，克雷湯普生飆進5顆三分球，貢獻31分、5助攻，頂替史提芬柯瑞先發的伊戈達拉挹注14分、7籃板、5助攻，先發中鋒麥基10分、7籃板。

中斷連續18季例行賽50勝以上戰機的馬刺，雖然成創下連續21季闖進季後賽紀錄，但首輪就碰到衛冕軍，想要闖進西區四強的難度非常高，可說是不可能任務。此役以艾卓吉34分、12籃板最佳，米爾斯21分。

(中時電子報)