安倍訪美　川安會將提建日美新對話架構

2018年04月17日 18:58 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）17日報導，日本政府計劃向美國提議建立新的對話架構，以討論日美兩國貿易的理想方式。預料日本首相安倍晉三將於4月17、18日在美國召開日美首腦會談（川安會）上提出。美國總統川普指示美國貿易代表辦公室（USTR）討論重返《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），日本方面希望新的對話架構能夠推動美國重返TPP。

日美新的對話架構，預料將由日本主導TPP談判的經濟財政與再生相茂木敏充和美國貿易代表萊蒂澤領銜。安倍計劃讓茂木陪同出席川安會。該對話將不同於日本副總理兼財務相麻生太郎與美國副總統彭斯主持的「高層經濟對話」。

在希望締結日美自由貿易協定（FTA）的川普看來，麻生與彭斯之間的經濟對話只是日方在美國大選之前「拖延時間」。日本希望透過新對話為美國重返TPP開闢道路，不過美國方面可能要求日本從重新談判TPP和締結日美自貿協定中二選一。

日經指出，近日已經出現了相關跡象。川普4月12日提及重返TPP之後，發推特稱「我們已經與TPP的11個國家中的6個達成了雙邊協議，並正在努力與其中最大的經濟體——日本達成協定」。推文中「雙邊（BILATERAL）」一詞特意用了大寫字母，點名批評日本「多年來對美國貿易衝擊巨大」。川普3月下旬還曾表示「安倍晉三一定在暗自竊喜『不敢相信竟然欺騙了美國這麼長時間』。這樣的日子已經結束了 」。

實際上2017年美國對日本的貿易逆差比10年前下降了2成，減至697億美元。在整體貿易逆差中占比8.6％，比20年前降低了3成。但川普不是那種被指出誤判事實就會承認的人。川普將日美自貿協定視為削減對日貿易逆差的一張牌。

自貿協定在汽車和農産品等部分項目，日本擴大進口的壓力將增強，對經濟的影響巨大。在占美國對日貿易逆差6成的汽車領域，美國將要求日本撤銷安全和環保標準的非關稅壁壘。

美國産牛肉也是一樣。如果美國以外的11個TPP成員國締結的TPP11生效，澳大利亞等成員國的冷凍牛肉的關稅將下調至9％。而美國産牛肉的關稅為38.5％，在價格競爭中美國明顯處於不利地位。考慮到美國畜牧業的選票，川普為贏得11月的美國期中選舉，必然會向日本提出透過降低關稅來增加進口。

日經說，此次川安會之所以陷入複雜化，也受與美國貿易摩擦加劇的中國的影響。今年將迎來《中日和平友好條約》締結40周年，日本將加緊改善與中國的關係。中國商務部官員3月下旬曾向日方呼籲中日韓共同維護自由貿易。中方似乎為了分化美日而接近日本。時隔8年重啟中日高層經濟對話也與此背景相吻合。

外交是由事務級別的人際關係等由下而上構成的，但這並不適用於川普政權。就像應允此次美朝首腦會談一樣，大多數情況下川普是在連親信都不知情的情況下而做出決定。安倍肩負的責任將更加重大，因為與川普的會談是能夠一次性解決日本懸疑問題的好機會，如果決裂將面臨陷入困境的危險。安倍表示「雖然比1年前更加了解川普總統，但相較1年前的會談，壓力更大」。相較其他國家首腦，安倍對於和川普融洽相處更自信也更不安。

日經報導，安倍4月以來（含4月13日）接連在首相官邸舉行為訪美做準備的「學習會」。參加學習會除外務、財務、經濟産業各省以外，農林水産、國土交通、防衛各省等也廣泛參與。有時一天召開多次學習會，長達2個小時以上。據稱安倍對想定問題的提問很多，經常會問「對川普這麼回答比較好吧？」

安倍對周圍的人表示「必須（向川普）表明應對朝鮮問題和自由貿易的重要性」，「成敗在此一舉」。此次在貿易方面沒有協商談判的日美首腦會談，將成為川安關係的轉捩點。

(中時)