行政院副發言人丁允恭 回高市府受獎

2018年04月17日 14:50 中時 李義

行政院副發言人丁允恭（左）回高雄市政府，領行政院長賴清德的獎章，笑說是個有趣的人生經驗。（李義攝）

前高雄市新聞局長、現任行政院副發言人丁允恭17日回到高雄市政府，接受市長陳菊頒發三等功績獎，曾獲得許多文學獎的丁允恭，也首度擁有一枚非文學的勳章。

三等功績獎章是由行政院核發，肯定他在高雄市政府服務期間的努力。這分遲來的榮耀未直接在行政院交到他手上，反而寄回高雄市政府頒發。

陳菊在市政會議上頒發獎章，笑說自己不知道有這個獎，她說，丁允恭是得過許多文學獎的浪漫文青，因緣際會加入市府團隊，把人生美好的歲月奉獻給高雄，與團隊同甘共苦。

丁允恭領後笑說，為了領獎還專程請假回高雄，仔細看獎章證書才發現是由行政院核發並署名賴清德，向行政院請假回高雄領行政院的獎是有趣的經驗。當然，回高雄的感覺像回家很好。

離開台北10年再回去，丁允恭說，習慣了高雄溫暖天氣，回到較冷的台北，還在適應中。他也趁著這次回家，與市府、地方老朋友敘舊，享受家的溫暖。

丁允恭受陳菊培栽進入市府，扮演著文膽角色負責撰稿，後來接任新聞局長達3年8個月，是任期最長的新聞局長。任內規畫的吉祥物PK的萌經濟、高雄款形塑城市形象，大幅提升高雄的能見度。

(中時)