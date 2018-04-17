看到頭皮屑以為是沒洗乾淨？5成民眾愈洗屑屑愈多

2018年04月17日 14:29 中時 倪浩倫

出現頭皮屑以為是「沒洗乾淨」，當心愈拼命洗愈嚴重！一項最新調查指出，有超過7成的民眾或多或少有頭皮屑的困擾，且絕大多數人認為頭皮屑是因為「頭皮出油」、只要「勤洗頭」就可改善。醫師指出，其實有5成飽受頭皮屑、頭皮發癢困擾的民眾，並非頭皮太油或沒洗乾淨，而是頭皮屬於乾性或敏感性肌膚導致，過度清潔反而會讓症狀更為惡化。

頭皮屑不僅有礙觀瞻、可能影響社交行為，不少人同時也會合併頭皮發癢，如何改善是一大課題。一項500份問卷的網路調查顯示，高達75％受訪者有頭皮屑困擾，當中有8成自認是「頭皮出油」導致；該項調查進一步顯示，這些有頭皮問題的民眾，有7成會選擇使用抗屑洗髮精，卻過半數認為其成效不如預期。

髮拉儷皮膚科診所副院長、皮膚科醫師詹融怡說，頭皮屑、頭皮發癢的原因，並非全來自頭皮出油，「乾燥、敏感性肌膚也是主因之一」，門診觀察發現，這類型患者佔比高達5成，此時若過度清潔，反而會進一步傷害到頭皮的皮膚屏障，讓頭皮敏感問題變得更嚴重，除了掉屑情形愈發嚴重，還可能併發頭皮紅腫、細菌感染發炎的情形。

詹融怡提醒，有頭皮相關困擾者，可以求助皮膚科專科醫師，選擇正確的清潔用品與清潔方式，並維持良好的生活與飲食方式；她說，若屬於乾燥、敏感性肌膚的肌膚，應將「溫和」、「保濕」列為洗髮精的優先挑選的條件，而非一昧的選擇抗屑洗髮精，清潔頻率以1天1次為限，「甚至3天洗1次都可以」，洗頭時的水溫、吹風機的溫度都不可過高，平時維持晚上11點前就寢的好習慣，飲食清淡、低糖低鹽，都能有效改善頭皮屑、頭皮發癢的狀況。

(中時)