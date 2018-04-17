亞洲醫藥學會結盟總部欲設台灣 中央地方「錢」無下文

2018年04月17日 14:48 中時 陳建瑜

台灣路竹會會長劉啟群今透露，原本有意促成亞洲醫學會與亞洲藥學會結盟，將總部設於台灣，但經時任國安會祕書長曾厚仁、台中市長林佳龍及桃園市長鄭文燦討論後，均無下文；他說，台灣從來沒有一個國際組織，有31個會員國總部設在台灣，可是即便NGO有辦法，但是沒有錢，還是不行「政府是不是否在喊口號」。

對外關係協會今在外交部外交學院舉辦「國際參與民間做後盾：我國非政府組織的國際參與經驗」座談會，邀請民間團體分享國際參與經驗。這是陸委會前主委夏立言接下對外關係協會會長的首次公開活動。

夏立言在致詞巧妙比喻非政府組織與政府間的關係。他說，曾有一名菲律賓參議員跟他說，有個人家裡常遭小偷，因此他買了隻大狗，但這大狗有個愛在晚上偷睡覺毛病，導致小偷常在晚上行竊。這名主人很不滿，帶著大狗回到寵物店想退還，但店家則建議再買一隻神經質的小狗。沒想到這隻小狗在晚上聽到異音時狂吠吵醒大狗，大狗因此去追壞人，解決了主人遭竊的情況。

夏說，「這就是政府與非政府組織的關係」，政府有資源、有力，但有時效率不好、辦事會偷懶；而非營利組織扮演的角色就像小狗一樣，把政府叫醒，讓政府發揮力量去解決不公不義的事情。

劉啟群在分享時提及，新政府推動新南向政策後，（時任新南向辦公室主任）黃志芳曾找過他，他說「你要亮點我可以給你」，就提出（AMDA）亞洲醫師會，幾年已在外交部簽署合作備忘錄，而亞洲藥學會會長是他北醫的學長，兩組織可結盟，他要求站在台灣角度，希望總部設台灣。

劉啟群指出，亞洲醫師會會員國有30餘個，成立在1984年，總部在日本；亞洲藥學會是1964年，總部在菲律賓，20餘個會員國，兩者加起來有37個國家，他們同意說總部設台灣。

劉啟群說，（時任國安會副祕書長）曾厚仁經夏大使介紹確認合作可能性後，劉表示總部設台灣需要募款，曾用國安會從中央找不到錢，曾熱心到台中找林佳龍，因為霧峰號稱成立NGO中心，他就安排約林談，但「談了也沒下文」。

劉又說，後來又有個熱心朋友提，桃園市長鄭文燦對此有興趣，鄭文燦指派他的辦公室主任、衛生局局長談，他請一位顧問與他們對談，「談了結果也沒下文」。

劉啟群感嘆說，台灣從來沒有一個國際組織，有31個會員國總部設在台灣，可是即便NGO有辦法，但沒有錢，還是不行。「政府是不是否在喊口號」，不然這是很難得，現在如果政府願意出錢，他還是有辦法讓總部設台灣。

(中時)