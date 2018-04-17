頭皮屑、頭皮發癢該不該努力洗頭？醫師教你辨別法

2018年04月17日 14:33 中時 倪浩倫

多數有頭皮屑困擾的民眾，會想靠著勤洗頭來改善，但醫師提醒，若不是屬於「油脂性頭皮屑」的類型，過度清潔反而會有反效果，民眾可在洗頭後2小時、頭皮上水分完全蒸發後觀察，若頭皮開始發癢、乾燥，就可能屬於乾燥或敏感性頭皮，這類型民眾洗髮應以1天1次為限，甚至3天1次都可。

衣肩、後頸上出現一片片的雪白頭皮屑，容易被認為不愛乾淨，但若非因頭皮過油的原因導致，過度清潔反而易進一步傷害到頭皮的皮膚屏障，進而讓頭皮敏感問題變得更嚴重，除了掉屑情形愈發嚴重，還可能併發頭皮紅腫、細菌感染發炎的情形。

然而，一般人多半不會知道自己的皮膚屬性，但可藉由在洗澡後的時機來觀察；皮膚科醫師徐常捷說，洗髮後2小時、頭皮上水分已完全蒸發完畢時，此時頭皮若出現發癢或乾燥的感覺，就很可能屬於乾燥或敏感性肌膚。

髮拉儷皮膚科診所副院長、皮膚科醫師詹融怡補充，油性頭皮導致的頭皮屑，會以顏色偏黃、易黏附在頭髮的大塊皮屑型態出現，乾燥或敏感性肌膚導致的頭皮屑，則較細小細碎、顏色較白；她強調，人體的臉部肌膚型態和頭皮一樣，臉部若為油性／乾燥或敏感性，頭皮也會是油性／乾燥或敏感性。

詹融怡說，肌膚型態多是先天體質，但也有人的乾燥、敏感性肌膚是「後天」造成，包括飲食過於重鹹高糖，壓力大、睡眠品質差等原因，都容易使得頭皮變得更敏感，可透過清淡飲食、晚上11點前就寢來減少壓力性荷爾蒙分泌，洗頭水溫和吹風機的溫度均不宜過高，如此便能有效改善頭皮出屑、發癢的情形；她補充，乾燥或敏感性頭皮者，洗頭應以每天1次為上限，甚至可以3天洗1次，洗澡時勿用指甲用力戳洗。

(中時)