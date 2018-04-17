記錄島嶼眾生相　何曉玫《默島新樂園》返台首演

2018年04月17日 15:00 中時 李欣恬

編舞家何曉玫作品《默島新樂園》，安排舞者站上3公尺高的竹竿擺動，人群裡兀自獨立，既是讓人膜拜的偶像，也是任人擺佈的魁儡。（何曉玫MeimageDance舞團提供）

大甲媽祖繞境已是全台文化盛事，善男信女簇擁著神祇的畫面，也代表著台灣。國家文藝獎得主、編舞家何曉玫，也將熱鬧的廟會文化現象化為舞作《默島新樂園》，安排舞者站上3公尺高的竹竿，任人觀賞與膜拜，記錄島嶼眾生相，去年底代表台灣，受邀光華新聞文化中心，到香港首演。

何曉玫表示，舞作裡的廟會意象，是來自於她童年眼中所見的節慶印象，「我認為廟會的熱鬧感，表現了台灣的某種狀態，既是熱鬧的宗教聚會，也像是政治集會、抗議現場，一群人為了某事而聚攏在一起，看到長長的隊伍就停下腳步湊熱鬧參與，這些都是台灣人的日常生活。」

雖然沒能跟上大甲媽祖遶境，但何曉玫今年參與了台北萬華地區的艋舺青山宮遶境活動，「我在現場一度覺得我在跳我這支舞，我的後方是緩緩開過的巴士，前面是行進中的人群隊伍，我被夾在中間動彈不得，只能保持沉默，聽著周圍熱鬧的環境音，感受到這一切，也感受位於高處巴士乘客的眼光，原來舉頭三尺有神明，說的不見得是真的神明，而是你和我和大眾之間的相互關聯。」

舞作裡也有3位站在高處的舞者，她們隨著細長的竹竿搖晃，人群裡兀自獨立，既是讓人膜拜的偶像，也是任人擺佈的魁儡。何曉玫說，這3名舞者的意象，也是台灣文化的縮影，「她們是女神，也是檳榔西施，或是cosplay角色扮演者，觀眾可站在她們面前，近身觀察。」

何曉玫表示，「默島」指的正是台灣島嶼，「台灣這座島嶼對我而言，像是落在太平洋上的一片葉子，又像是一只搖籃，聚集了許多不同民族共生，我們就像是葉片上的塵埃一樣，搖搖晃晃，經歷許多時局變化，但不管世事如何多變，我們總有天會消失不見。但我想透過這部作品，記下了我曾生活在這裡的觀察與感受。」

(中時)