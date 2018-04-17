《時來運轉》單場暨場中投注 NBA季後賽開打

2018年04月17日 15:01 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(4月17日~4月24日)

1.「蒙地卡羅大師賽」：適時提供單場或場中投注。

已開打的蒙地卡羅大師賽，時差與台灣相差6小時，對於喜愛網球的朋友來說是個不錯的時間，台灣運彩將適時提供單場或場中投注，消費者密切注意賽事表資訊。

2.「美國職籃」：提供14場單場或場中投注。

‧4/15開打的美國職籃季後賽，台灣運彩除了提供讓分、不讓分、大小等多項玩法外，也提供多項冠軍及特別項目投注，如：系列賽正確結果、系列賽獲勝球隊、球員得分大小、系列賽得分最多球員等，更增加消費者在季後賽的看比賽的樂趣。

‧「美國職籃 2017-18 球季 總冠軍」投注賠率最低的前六隊：金州勇士1.90倍、休士頓火箭2.15倍、多倫多暴龍7.50倍、克里夫蘭騎士9.50倍、費城76人12.00倍、奧克拉荷馬雷霆22.00倍。

3.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

4/18(三)~4/20(五)洛杉磯天使將主場迎戰波士頓紅襪。目前兩隊分佔美聯東、西區冠軍、勝率均在8成以上，加上台灣好手林子偉有可能首度碰上大谷翔平，三連戰絕對不容錯過。台灣運彩提供單場或場中投注一同關注。

4.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

日本職棒剛開季，太平洋聯盟就呈顯西武獅戰績獨走，而軟體銀行鷹、羅德海洋以及日本火腿鬥士呈現三隊戰績緊咬互爭第二的狀態，4/20(五)~4/22(日)軟銀鷹作客火腿，誰能勝出就有機會搶下第二名位置。

5.「足球」：提供33場單場或場中投注。

歐洲各大聯賽漸入尾聲，德甲、法甲、英超與荷甲都已提前封王，本週其他焦點還有德國盃4強；英格蘭足總盃4強、西班牙國王盃決賽，以及進入季後賽的澳洲甲級聯賽，詳細的內容請參考單場暨場中投注預告時間表。

‧「女足亞洲盃」：提供3場單場投注。

目前正在約旦舉行的亞足聯女子亞洲盃，小組賽已經於上週結束，A組由中國和泰國取得前2名晉級4強，B組則由澳洲與日本出線。分組第3的菲律賓與南韓將率先上演第5名之爭。B組的南韓1勝2和，戰績與澳洲、日本相同，但在比較相互之間的交手紀錄後，南韓落居第3無緣爭冠。

4強採用A、B組前2名交叉對戰的方式，由中國對戰日本、澳洲對壘泰國。這3場比賽台灣運彩都加開單場投注。

‧「亞冠足球」：提供2場單場投注。

亞洲冠軍聯賽小組賽最後一輪，G組3搶2戰況激烈，目前暫居榜首的廣州恆大將在主場迎戰排名第2的大阪櫻花，恆大只要踢平即可鎖定小組第一，但櫻花必須獲勝才能避免被排名第3的武里南聯超越，生死存亡在此一戰。

B組由萊赫維亞5戰全勝率先晉級，伊朗名門佐布阿漢與烏茲別克強權塔什幹火車頭同以6分排名第2，兩隊週中正面交鋒，將決定小組次名誰屬。以上兩場亞冠聯賽，台灣運彩也加開單場投注。

(中時電子報)