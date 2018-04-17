全家端午預購 打拋豬、蝶豆花粽吸睛

2018年04月17日 16:13 工商 劉馥瑜

全家便利商店引進如里仁推出的「蝶豆花粽」，以蝶豆花茶汁浸泡有機糯米，使粽子染成藍白二色，為創意粽之一。圖／業者提供

全家便利商店宣布，端午節預購開跑，今年以「五星級名店」、「創意粽」兩大主軸，搶攻「粽」夏商機！全家今年端午名店賞共推出50多款特色粽子，其中，五星級名店主打美食老饕喜愛的亞都麗緻天香樓；創意粽則有蝶豆花粽、櫻花蝦三色米糕粽、及打拋豬肉粽等特殊口味。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清表示，今年端午預購檔期，共計有超過百支品項登場，除了節慶應景美食外，據他觀察，近年超商預購已成功開始向平日飲食提案開發市場，此次端午預購瞄準簡單料理、輕鬆上菜的平日加菜商機，導入覆熱即食的港、義、越異國排隊名店美食，預計今年端午預購業績可望成長兩成。

據全家介紹，今年獨家與亞都麗緻天香樓合作，引進摘星招牌菜「東坡肉」延伸而來的「天香東坡肉粽」，嚴選肥瘦比例適當的五花肉，並佐以紹興酒與數十種香料、食材熬製而成的醬汁燜滷數小時，成為軟嫩鹹香的「東坡肉」，再加入蛋黃、香栗、香菇等豐富食材為餡，即化身為人氣滿分的星級粽，原價5入600元，特價480元。

永豐餘生技也推出的麻油雞肉粽禮盒，選用無農藥殘留的台灣黑羽土雞，再以黑麻油爆香雞肉與香菇，米粒則吸滿雞高湯，香氣濃郁，口口真材實料好滋味，售價4入350元。

另外，外型獨特的創意粽亦為不可錯過的特色粽類，如里仁推出的蝶豆花粽，以蝶豆花茶汁浸泡有機糯米，使粽子染成藍白二色，內餡則加入馬來傳統香料芫荽子、胡椒、香菇、素碎肉，成為最美的異國娘惹蔬食粽，5入特價320元；霹靂推出的櫻花蝦三色米糕粽，以香Q頂級白長糯米、醬香油飯、富含蛋白質的紅米油飯，上鋪櫻花蝦、珠貝絲等新鮮上等食材，3入特價218元，也是不可錯過的創意好粽。

看好消費者平日加菜需求，全家持續推出覆熱即食的異國風排隊人氣美食，此次攜手香港「點點心」，導入小巧可愛的芋香蘿蔔仔、豬仔流沙包、豉汁蒸排骨等港式飲茶必嘗菜色。義式則主打在高雄創立十餘年的知名義式餐廳「佐佐義」，以CP值高的平實價格與口味份量深獲消費者喜愛，此次引進羅勒青醬佐胡桃木燻雞、奶油白醬佐厚切培根丁、蕃茄肉醬佐雙倍起司丁等招牌醬料包，售價399元(不含麵)，可同步再加購杜蘭小麥義大利熟麵，售價150元。

此外，高人氣的越式排隊名店「誠記越南麵食館」，為越南華僑所創立，其中像酸辣海鮮河粉、越式炸春捲，皆是飄香超過30年的道地越南家鄉味，風味獨特、用料實在，在家簡單覆熱即能享用，為品嚐越式料理首選名店。

(工商)