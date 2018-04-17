去印度小心！國內新增1例傷寒境外移入病例

2018年04月17日 15:48 中時 陳志祥

疾病管制署今（17）日公布國內新增1例傷寒境外移入確定病例，為北部20餘歲女性，3月8日至27日間曾前往印度新德里出差，這是今年第5例、也是境外移入第3例，個案正在住院治療中。

個案在印度當地斷斷續續出現上吐下瀉及發燒症狀但未就醫，推估發病日應為3月25日，返國後，她在3月28日至急診就醫，後續因腹瀉及發燒症狀未改善，於4月7日住院治療，經4月13日通報並檢驗確診為感染傷寒。

衛生單位於調查時發現個案在印度出差期間曾食用生魚片及生蝦，她的同行友人亦於旅程中出現腹瀉症狀，現已安排採檢糞便送驗，其他相關的接觸者也在調查中。

疾管署疫情統計，今年以來傷寒確定病例共有5例，其中2例為本土個案，3名為境外移入病例，感染國家分別為印度2例（含本次確診個案）、菲律賓1例。

最近3年（2015至2017）同期傷寒確定病例數分別為12、1、7，其中境外移入病例數分別為8、0、6例，感染國家以印尼7例為最多，其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，傷寒常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等，如果延屬治療會導至血便、腸穿孔，最後嚴重死亡。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，疾管署呼籲，在疫區活動，食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水。

(中時)