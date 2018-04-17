去印度小心！國內新增1例傷寒境外移入病例

疾管署公布新增1例來自印度的傷寒病例。（陳志祥攝）

友善列印
中時

疾病管制署今（17）日公布國內新增1例傷寒境外移入確定病例，為北部20餘歲女性，3月8日至27日間曾前往印度新德里出差，這是今年第5例、也是境外移入第3例，個案正在住院治療中。

個案在印度當地斷斷續續出現上吐下瀉及發燒症狀但未就醫，推估發病日應為3月25日，返國後，她在3月28日至急診就醫，後續因腹瀉及發燒症狀未改善，於4月7日住院治療，經4月13日通報並檢驗確診為感染傷寒。

衛生單位於調查時發現個案在印度出差期間曾食用生魚片及生蝦，她的同行友人亦於旅程中出現腹瀉症狀，現已安排採檢糞便送驗，其他相關的接觸者也在調查中。

疾管署疫情統計，今年以來傷寒確定病例共有5例，其中2例為本土個案，3名為境外移入病例，感染國家分別為印度2例（含本次確診個案）、菲律賓1例。

最近3年（2015至2017）同期傷寒確定病例數分別為12、1、7，其中境外移入病例數分別為8、0、6例，感染國家以印尼7例為最多，其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，傷寒常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等，如果延屬治療會導至血便、腸穿孔，最後嚴重死亡。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，疾管署呼籲，在疫區活動，食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水。

(中時)

全家端午預購 打拋豬、蝶豆花粽… 2018全球十大泡麵排行 台灣2款被…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。