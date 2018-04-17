瞄準功能型服裝時尚商機 巴斯夫攜手台灣設計師演繹全新概念時裝秀

2018年04月17日 22:09 工商 彭暄貽

休閒外套材質為聚丙烯不織布，並採用Elastollan TPU紗線 （巴斯夫提供）

宣示利基、機能時尚新能量，德商巴斯夫宣布透過獨特的合作方式，與台灣知名時裝設計師沈恩綺將攜手打造一場概念時裝秀，展示來自化學世界的20多種新材料應用；時裝的新素材包括採用Elastollan TPU的紗線和纖維，以及採用Haptex PU的人造合成革。

時尚潮牌7Crash創始人兼品牌總監沈恩綺與巴斯夫合作，為三個系列主題創作了三組時尚服飾——2018運動系列、2028未來系列和2028太空系列，包括休閒外套、禮服、功能服和防護衣。

在這場概念時裝秀中，巴斯夫將推出一系列用於時尚與設計的材料應用，其中包括採用Elastollan熱塑性聚胺酯（TPU）的紗線，Elastollan TPU是一種多功能材料，可以擠壓成不同的形狀，為設計師提供設計自由。藉由Haptex創新型聚氨酯（PU）解決方案，巴斯夫為時尚領域帶來突破性的表現，這種合成革具有觸感出色、縫合牢固和抗撕裂強度高等特性。

巴斯夫還將推出由Elastollan TPU製成的纖維，低溫定型可使織物迅速乾燥，同時節省生產製程和日常使用所需的能源。

模特兒將穿著一些設計獨特的服飾，其材質包括聚丙烯不織布，以及採用最新一代光穩定劑Tinuvin XT 55製造的聚乙烯紗線。Tinuvin XT 55通常用於製造人造草皮。這些服飾由設計師沈恩綺傾力打造，展現巴斯夫材料解決方案的特色。

巴斯夫表示，這場概念秀的其他亮點還包括配合各主題的裝飾配件產品：採用Ultramid Deep Gloss製成的車輛中控台框架、門把手內部鍍鉻層、採用Ultrason E（聚醚碸，PESU）製成的消防員頭盔以及採用Elastollan TPU製成的消防水帶。

巴斯夫在全球擁有超過115,000名員工，2017年全球銷售額為645億歐元；其中，大中華區的銷售額達到73億歐元，員工人數為8,982名。

(工商)