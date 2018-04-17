3.5萬噸配水池啟用 穩定供水淡海新市鎮

行政院長賴清德17日上午出席淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮。（譚宇哲攝）

友善列印
中時
行政院長賴清德17日上午出席淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮。（譚宇哲攝）
淡海新市鎮3.5萬噸配水池今天上午啟用。（譚宇哲攝）

淡海新市鎮缺水有解！淡水區淡海新市鎮因位處自來水管線末端，過去屢發生「最早停水、最慢復水」的缺水問題，3.5萬噸配水池今天上午啟用，台水公司表示，預期可穩定供應淡海新市鎮民生及工商業用水至2029年。

行政院長賴清德17日上午出席淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，賴清德致詞時表示，期勉自來水公司同仁共同完成穩定供給淡海新市鎮未來發展的用水、解決淡水鄉親過去「位處水尾」的困境、支援新市鎮與淡水地區持續發展等三大目標。

賴揆說指出，行政院在前瞻基礎建設中編列250餘億元，一方面治水防洪，另一方面推動淨水及親水，讓民眾不僅不缺水，還能有親水的環境。

除了今天啟用的淡海新市鎮3.5萬噸配水池、昨天石門水阿姆坪防淤隧道工程也動土，大安大甲溪水源聯合運用工程、台南市曾文水庫排砂隧道工程等均陸續有進展，部分已經完工，預計至2031年共可為台灣新增8億噸、約4個石門水庫的供水量。

賴揆強調，政府有信心為企業解決水、電、土地、人力及人才等需求，以利企業投資台灣，盼大家共同參與建設，壯大台灣。

(中時)

不再相挺？民進黨將辦「柯黑大遊… 雲縣府：愛農民 不要唱衰蒜價

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。