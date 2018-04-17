3.5萬噸配水池啟用 穩定供水淡海新市鎮

2018年04月17日 15:43 中時 譚宇哲

行政院長賴清德17日上午出席淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮。（譚宇哲攝）

淡海新市鎮3.5萬噸配水池今天上午啟用。（譚宇哲攝）

淡海新市鎮缺水有解！淡水區淡海新市鎮因位處自來水管線末端，過去屢發生「最早停水、最慢復水」的缺水問題，3.5萬噸配水池今天上午啟用，台水公司表示，預期可穩定供應淡海新市鎮民生及工商業用水至2029年。

行政院長賴清德17日上午出席淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，賴清德致詞時表示，期勉自來水公司同仁共同完成穩定供給淡海新市鎮未來發展的用水、解決淡水鄉親過去「位處水尾」的困境、支援新市鎮與淡水地區持續發展等三大目標。

賴揆說指出，行政院在前瞻基礎建設中編列250餘億元，一方面治水防洪，另一方面推動淨水及親水，讓民眾不僅不缺水，還能有親水的環境。

除了今天啟用的淡海新市鎮3.5萬噸配水池、昨天石門水阿姆坪防淤隧道工程也動土，大安大甲溪水源聯合運用工程、台南市曾文水庫排砂隧道工程等均陸續有進展，部分已經完工，預計至2031年共可為台灣新增8億噸、約4個石門水庫的供水量。

賴揆強調，政府有信心為企業解決水、電、土地、人力及人才等需求，以利企業投資台灣，盼大家共同參與建設，壯大台灣。

(中時)