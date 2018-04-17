目睹弱勢媽媽被迫把孩子送走　17歲的他立志辦義剪回饋社會

2018年04月17日 15:51 中時 張穎齊

崇右影藝科技大學薄荷關懷志工社今（17）日在學校舉辦「益剪送愛心」活動，結合了各界義剪團的設計師與校友，回饋社會，並將所募得的捐款，全數捐給弱勢家庭。（張穎齊攝）

崇右影藝科技大學薄荷關懷志工社今（17）日在學校舉辦「益剪送愛心」活動，結合了各界義剪團的設計師與校友，回饋社會，並將所募得的捐款，全數捐給弱勢家庭。（張穎齊攝）

崇右影藝科技大學薄荷關懷志工社今（17）日在學校舉辦「益剪送愛心」活動，不少民眾前來響應，紛紛被打造成時尚亮麗的髮型，義剪團也將募得的基金近萬元，送給弱勢家庭。而其中年僅17歲的社長李晟韋，之所以想成立志工社，只因為他曾經親眼探訪一位弱勢家庭的母親，必須親手將剛出生的小寶寶送往寄養家庭，繼而改變了他。

崇右薄荷關懷志工社是李晟韋去年所成立，當時的他只有16歲，談到為什麼要創立這個社團時，他表示，有一次他從朋友口中得知，基隆百福有1位母親必須把小寶寶送到寄養家庭而心痛流淚，他聽聞後便想辦法去聯絡那位母親，並到他們家去探訪。

李晟韋說，當時他到訪後，發現這戶家庭的父母，平時只能靠發傳單跟兼差維持家計，2個孩子就讀國小，同時還有即將誕生的小寶寶，但因為家中經濟狀況實在不佳，他們只能等小寶寶生出來後，被迫送到寄養家庭，讓他十分心疼又難過。

「希望更多人一起響應關懷弱勢，讓社會充滿更多愛！」李晟韋表示，這些社會角落的故事，從此加深了他想要成立社團的決心，並致力於做公益行善，希望可以幫更多家庭爭取資源，並呼籲社會更多人一起響應。

此外，今日活動現場中，還有崇右時尚造型設計系學生陳玟嘉、宋唯晟、歐陽薇一同響應義剪，而陳玟嘉14歲便開始擔任美髮助理，有7年經驗的她參與益剪，幫同學剪一個漂亮的髮型，心情快樂極了；宋唯晟則有10年美髮經驗，他認為能用自己的專長做公益，傳遞一份愛的感覺很好；歐陽薇美髮經驗豐富，學校有需要自然不落人後。

崇右影藝科技大學主任秘書林嫻如表示，公益社團讓學生學習到助人為善的喜樂，讓社會充滿愛，校方從旁協助薄荷關懷志工社從事公益善舉，益剪活動外，這也是第1個由學生從學校發起的校園食物銀行。1年來薄荷志工社已收到來自各地的愛心物資，每月不間斷的將這些物資送到需要幫助的家庭手中，為社會傳遞了更多、更濃的愛。

(中時)