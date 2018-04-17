觀音山大口吸芬多精！「觀鷹」賞鳥好樂活

2018年04月17日 15:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，時序進入夏日！可愛的鳥兒也飛來台灣了！歡迎大家一起來爬山，在美麗的觀音山「觀鷹」！看鳥兒展翅翱翔、讓碧海藍天的北台灣擁有更豐富的自然生態！由北觀處主辦，台北市野鳥學會(下稱台北鳥會)規劃執行的「2018觀音觀鷹」，即將於4月28、29日及5月5、6日起飛，主題活動日將於5月6日(星期日)上午9點至下午4點於觀音山遊客中心舉行。

灰面鵟鷹。（攝影陳王時）

這次活動主題「『鷲』愛觀音山」，希望以實際行動珍愛觀音山這片山林，今年活動首次邀請香港「生態教育及資源中心」參加，分享香港保護猛禽的經驗，三重郵局也配合活動推出限量版明信片，5月6日當天現場參加三重郵局闖關遊戲，即可獲得一套，數量有限，送完為止。

赤腹鷹（雄）。（攝影陳王時）

另為推廣觀音山生態旅遊，首度與台灣本土文創品牌「禾本科TRUEGRASSES」合作，推出「鷲愛觀音山」隨行杯及水滴杯，4月17日至8月30日旅行社觀音山生態遊程前350名出團旅客每人均可獲得禮品。豐富的活動內容還包括親子同樂闖關遊戲、猛禽生態導覽、觀音山人文解說、DIY手作、農夫市集、綠色講座與影展等，歡送過境猛禽北返，歡迎大小朋友一同前來觀音山共享健康樂活的週末假期。

大冠鷲（成鳥）。攝影陳王時

北觀處張振乾處長表示，觀音觀鷹今年邁入第17年，北觀處近年積極改善觀音山旅遊環境，整修步道及遊客中心周邊遊憩設施，提供友善環境，讓更多的民眾可以親近山林，並與當地社區合作，發掘觀音山人文及自然生態，即日起與在地合作伙伴一起寫下友善環境的綠行動宣言，愛護地球和所有生物，從日常生活中開始改變。

2018觀音觀鷹三重郵局明信片。（北觀處提供）

台北鳥會劉新白理事長也表示，淡水河左岸的觀音山鄰近出海口，春過境猛禽會經過觀音山再北返，是北台灣觀賞猛禽的好地點，每年清明節後到5月中旬，觀音山天空很熱鬧，除了常見的大冠鷲、鳳頭蒼鷹等留棲性猛禽，遷移的灰面鵟鷹、赤腹鷹等是這個時節的過客，從過往紀錄顯示，觀音山曾記錄到的猛禽就高達24種，生態資源相當豐富。

您今年觀「音」、賞「鷹」了嗎？ 建議民眾一同大手牽小手，四月底五月初連續雙週末，於捷運蘆洲站1號出口搭乘三重客運橘20路或785路公車，登高遠望走訪觀音山遊客中心，備妥戶外裝備：望遠鏡、遮陽帽、舒適的鞋子及穿著顏色較不鮮豔、輕鬆、吸汗、透氣的衣服，來觀音山享受健康又知性的樂活假期。

(中時電子報)