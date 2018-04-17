北村一輝化身片廠巨星 復刻1960年代掀觀光潮

2018年04月17日 15:42 中時 李承陽

北村一輝在片中詮釋1960年代的片廠巨星，備受眾人擁戴。（采昌國際提供）

北村一輝自嘲入行是想當英雄人物，卻不停演出反派角色。（采昌國際提供）

坂口健太郎（右）與綾瀨遙（左）在片中浪漫談情。（采昌國際提供）

坂口健太郎主演的電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》，跟綾瀨遙上演一段穿越時空的浪漫愛情，登上日本票房冠軍寶座，還在片中跟北村一輝共同合作，場場都將是引人發噱的爆笑場面，尤其北村這回詮釋1960年代的片廠巨星，除了在片中被工作人員視為神級般的存在，更載歌載舞，以華麗又妖豔的造型大跳「妖怪之舞」。

北村對劇本表達高度讚賞：「讀劇本的時候非常感動，這是一個不論什麼年齡層都能享受的絕佳愛情故事。」他更透露自己最愛以電影為題材的作品，甚至直呼自己從小就一直想成為像「印第安納瓊斯」或「超人」這類受人擁戴的的英雄人物。不過他也不改搞笑本色，自我調侃：「當時我非常憧憬『由我來拯救地球』的姿態，明明是因為憧憬電影英雄而進入這個產業，卻一直在飾演反派，真搞不懂這是怎麼一回事呢！」

值得一提的是，由於電影劇情設定在1960年代，劇組也徹底考查當年的時代背景，片中最重要的「浪漫劇場」場景，劇組就找來位於栃木縣足利市的舊電影院「足利東映PLAZA」。該劇院約在20年前就結束營業，卻在本片搖身一變，成為充滿懷舊感並色彩繽紛的電影院。

此外，綾瀨遙與坂口健太郎一幕花園約會的場景在「足利花卉公園」，曾獲得美國CNN選為「世界夢想旅行目的地TOP 10」之一，其燈飾「光之花之庭」更獲選為全國燈飾的冠軍，這次拍電影取景，又掀起一波觀光熱潮。《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》5月11日全台上映。

(中時)