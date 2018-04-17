夏如芝「Quame閨蜜瑰蜜」棚拍發怪聲 林利霏一秒笑場

2018年04月17日 15:51 中時電子報 綜合報導

夏如芝、林利霏姊妹情深。(伊林娛樂提供)

伊林品牌「Quame閨蜜瑰蜜」新品上市，推出全新「伊萊恩養髮系列」藝人林利霏、夏如芝擔任形象大使，拍攝廣告影片、形象照。第1次拍洗髮精廣告，拍攝當天寒流來襲，她們只穿露肩平口洗頭，冷到發抖，林利霏產後掉髮嚴重、夏如芝頭髮常需要做造型，頭髮受損嚴重，2人相當重視洗髮精的養髮和健髮功能，因此成為最適合「伊萊恩養髮系列」形象大使。

林利霏產後復出後第一份廣告拍攝，她坦言很緊張，笑到臉很僵，拍攝時還不停聽見身旁的夏如芝發出「嘻嘻、呀呀、嘿嘿」怪聲，她實在忍不住笑場，現場只好喊停。夏如芝透露這是她拍照的小撇步，「發出聲音就可以舒緩臉部肌肉喔！只要發出聲音，笑容就會變自然。」「怪聲招」果然奏效，林利霏笑開懷，拍照時笑聲不斷。

林利霏說，產前髮量濃密，1個月只需上髮廊護髮1次，平常不需特別保養頭髮，染髮也是家常便飯，豈料產後5個月瘋狂掉髮，只要一撥頭髮就會掉、10個月大的女兒小翰寶還會扯她頭髮，讓她陷入掉髮危機：「以前我還會抱怨頭髮太多，現在很在意頭皮、養髮，照鏡子都在看髮量。」她產後減少染髮次數，選擇對寶寶無害、無矽靈、香味持久洗髮精來養髮。

夏如芝的頭髮是自然捲，髮質偏粗，工作關係常要吹染整燙，髮質受損嚴重，最糟糕時曾斷髮，嚇得她不敢任意亂染頭髮；她說自己洗澡、洗頭時間很短，但吹乾、吹順要花快1小時，她說「洗頭後頭皮一定要吹乾，很懶的人，頭髮沒吹乾沒關係，但頭皮一定要吹乾，不然久了會偏頭痛，然後頭髮要吹順，不然隔天起床會很毛躁，以前長頭髮夏天的時候，我常常洗好澡吹好頭後又去洗澡，因為吹到滿身大汗。」

除重視洗髮精功效，夏如芝說：「當然香氣也很重要，要選擇適合自己的味道，男生都很在乎女生頭髮的味道，有時候好聞的洗髮精還會有記憶點，就是聞到那味道，會想到一些回憶。」東森購物34台明(18號)晚間21:20搶先獨家推出超值優惠組合價。

(中時電子報)