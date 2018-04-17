雲縣府：愛農民 不要唱衰蒜價

2018年04月17日 15:54 中時 許素惠

雲林縣府上午拿出數據強調，護蒜措施已收效果，今日（4月17日）台北市第一果菜批發市場半乾蒜價格從4月3日的每公斤32.9元回穩到54.8元，新聞處長張凱傑呼籲，愛農民，請不要唱衰蒜價。

農業處長林慧如指出，補助農民烘乾費用措施從4月1日至16日，共計受理307件，申請面積218公頃，約占今年大蒜種植增加面積1000公頃的20%，合計約3270公噸，已超出縣府初始設定目標2000公噸。

林慧如進一步說，加上農委會有關大蒜配套政策，推動大蒜外銷及提高輔導外銷價格措施部份，亦達到500公頃的目標，與縣府補助烘乾費用措施的218公頃合計下來，即達718公頃，占今年大蒜種植增加面積的1000公頃的7成，蒜頭種植總面積（4700公頃）的1.5成；除直接輔導到1.5成的蒜農外，發揮上市彈性效益，更間接穩定蒜價，照顧到所有的蒜農。

張凱傑表示，另外在農業處積極媒合下，四湖、元長、東勢、土庫農會與中油買賣乾蒜，一台斤更可上看72元， 台北市第一果菜批發市場今天價格已經攀升到每公斤54.8元，西螺果菜批發市場 41.9元。

張凱傑強調，綜觀大蒜市場價格，約在3月中旬有心人不斷放話蒜價崩盤的訊息時，逐步走跌，縣府啟動緊急護蒜措施及尋求中央外銷配套政策後，已穩住價格，後續看漲，愛農民，請不要再不斷唱衰蒜價，徒製造農民恐慌，不禁令人懷疑是要為不肖業者圖利。

(中時)