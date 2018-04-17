姜敏赫秀麒麟背肌 說服觀眾：「我是傾國傾城美男子！」

2018年04月17日 15:53 中時 李承陽

電影被觀眾引喻：「真的是一部從顏值到身材都非常到位的好作品」。（華聯國際提供）

女主角沈恩敬在電影裡詮釋為愛出走的公主。（華聯國際提供）

由李昇基領銜主演，帶領人氣卡司陣容沈恩敬、CNBLUE成員姜敏赫、SHINee崔珉豪、崔宇植、延宇振等人主演的宮廷浪漫喜劇《野蠻公主玩婚記》，今舉辦電影試片會，同時也揭曉前導預告中大秀肌肉的男星，由姜敏赫擔當演出。

電影替粉絲謀眼福的相當徹底，除了一字排開全是美男的駙馬爺人選，片中飾演傾國傾城絕世美男的姜敏赫，更為該片鍛鍊出所有男生夢寐以求的「麒麟背」，並於片中完美亮相，姜敏赫就說：「為了能說服觀眾我是傾國傾城的美男子，練出好身材是必要的！」

由導演洪昌杓率領曾製作過《屍速列車》的菁英團隊，打造《野蠻公主玩婚記》，雖是宮廷浪漫喜劇，片中飾演一位算命師的李昇基，卻還是有多場打鬥戲，該片不僅能同時滿足少女心，也有動作片元素。

除了養眼男星外，女主角沈恩敬所詮釋的公主，為愛不顧一切，大膽出宮找尋真我的行動，也成功讓女性觀眾引起共鳴，當被問及私底下面對自己的愛情是不是也是這種態度時，她也大方回應：「很有同感！也是因為這樣的角色特性讓我在接到劇本時，就很想演出。」洪昌杓笑答：「這個角色跟她相似度很高，算是一開始就為了她留了這個位子。」《野蠻公主玩婚記》將於 4月20日 正式上映。

(中時)