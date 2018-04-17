姜敏赫秀麒麟背肌 說服觀眾：「我是傾國傾城美男子！」

姜敏赫為《野蠻公主玩婚記》大秀「麒麟背」。（網路截圖）

友善列印
中時
電影被觀眾引喻：「真的是一部從顏值到身材都非常到位的好作品」。（華聯國際提供）
女主角沈恩敬在電影裡詮釋為愛出走的公主。（華聯國際提供）

由李昇基領銜主演，帶領人氣卡司陣容沈恩敬、CNBLUE成員姜敏赫、SHINee崔珉豪、崔宇植、延宇振等人主演的宮廷浪漫喜劇《野蠻公主玩婚記》，今舉辦電影試片會，同時也揭曉前導預告中大秀肌肉的男星，由姜敏赫擔當演出。

電影替粉絲謀眼福的相當徹底，除了一字排開全是美男的駙馬爺人選，片中飾演傾國傾城絕世美男的姜敏赫，更為該片鍛鍊出所有男生夢寐以求的「麒麟背」，並於片中完美亮相，姜敏赫就說：「為了能說服觀眾我是傾國傾城的美男子，練出好身材是必要的！」

由導演洪昌杓率領曾製作過《屍速列車》的菁英團隊，打造《野蠻公主玩婚記》，雖是宮廷浪漫喜劇，片中飾演一位算命師的李昇基，卻還是有多場打鬥戲，該片不僅能同時滿足少女心，也有動作片元素。

除了養眼男星外，女主角沈恩敬所詮釋的公主，為愛不顧一切，大膽出宮找尋真我的行動，也成功讓女性觀眾引起共鳴，當被問及私底下面對自己的愛情是不是也是這種態度時，她也大方回應：「很有同感！也是因為這樣的角色特性讓我在接到劇本時，就很想演出。」洪昌杓笑答：「這個角色跟她相似度很高，算是一開始就為了她留了這個位子。」《野蠻公主玩婚記》將於 4月20日 正式上映。

(中時)

夏如芝「Quame閨蜜瑰蜜」棚拍發… 李玉璽、畢書盡、嚴正嵐、王宇兒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。