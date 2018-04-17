李玉璽、畢書盡、嚴正嵐、王宇兒偶像牌赴陸參展

畢書盡首次以男演員的身分參加影展活動。（兩岸電影展提供）

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畢書盡（右）和李玉璽演出的《有一種喜歡》為影展開幕片。（兩岸電影展提供）
影展推手李行已是九旬高齡的資深導演，仍不遺餘力促進兩岸影人合作。（兩岸電影展提供）

自2009年開始，一直推動台灣與大陸兩岸電影文化交流，同時唯一橫跨兩岸映演，並以兩岸電影交流為主軸的「兩岸電影展」邁向10週年，秉持著為台灣電影尋找更多發展的空間與機會的初衷，9年來在主委李行導演的推動交涉下，無論是兩岸電影合拍或是兩岸影人合作都有更明確的制度與保障。

而今年兩岸電影展即將於4月24日率先於大陸山西太原及晉中兩城市展開為期一週的映演，將展映6部來自台灣的電影，其中由李玉璽、畢書盡、王宇兒所主演的《有一種喜歡》將作為影展開幕片在大陸首映，而今年的人氣國片《花甲大人轉男孩》則有嚴正嵐代表。

包括《有一種喜歡》、《花甲大人轉男孩》、《癡情男子漢》、《盜命師》、《上岸的魚》及《乒乓》等6部台灣電影的導演將全部出席外，今年演員主打偶像牌，邀請《有一種喜歡》作為兩岸電影展的台灣電影開幕片，電影主角李玉璽、畢書盡、王宇兒都將受邀前往大陸為影展揭開序幕。

而繼《我的少女時代》後再度以電影作品與大陸影迷見面，李玉璽可以說是非常期待，希望大陸影迷能喜歡他的新作品；而首度躍上大銀幕的畢書盡則是第一次以男演員的身分參加影展活動，希望大陸影迷能看到他在唱歌以外的精湛演出。

(中時)

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