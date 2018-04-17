減重失敗 日本世界拳王被拔掉冠軍腰帶

2018年04月17日 15:57 中時電子報 盧品青

WBC蠅量級拳王比嘉大吾因為減重失敗，被聯盟摘除冠軍腰帶，成為日本史上首位體重超標而失去世界拳王寶座的選手。22歲的比嘉大吾在職業賽15戰全勝，15次KO，於去年坐上拳王，原本打算挑戰日本史的連續16場KO勝紀錄，全因減重失敗化為泡影。

蠅量級的體重標準是50.8公斤，比嘉大吾過磅時卻重達51.7公斤，他當時看起來情況很糟，身體已經無法排出汗水，連1公克都減不下去。不過挑戰者羅薩雷斯(Cristofer Rosales)還是願意跟他打，若是羅薩雷斯獲勝就可成為新任冠軍，若比嘉獲勝則將冠軍腰帶懸空。

比嘉大吾的實力明顯高於對手，但他因減重失敗，力量施展不開，他打到第6回合就開始手遲眼慢，被打得鼻青臉腫。第9回合時，比嘉的教練見取勝無望，宣布棄權，來自尼加拉瓜的羅薩雷斯被判定以TKO(技術擊倒)獲勝，摘下世界蠅量級冠軍。

比嘉大吾與所屬的公司發聲明道歉，他恐怕會被禁賽1年。比嘉身高161公分，平日的體重約62公斤，他前兩場防衛戰之間只相距2個月，這可能導致他的調整時間不足。

減重是很多拳擊手與格鬥選手的惡夢，有人因為差了幾公克，脫掉內褲再去秤也是很常見的。長期減重是很辛苦的，比嘉以後可能會增重離開蠅量級。

(中時電子報)