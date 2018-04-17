單純就是好 微熱山丘「天使蛋糕」輕盈問世

搶攻午茶與野餐踏青小輕食商機，微熱山丘標榜「天使蛋糕」皆能傳遞初夏清新滋味。（圖／微熱山丘）

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微熱山丘「天使蛋糕」外盒設計為米白及淺藍色調，凸顯如孩子般純真與蛋糕清新單純的好味道。（圖／微熱山丘）

炎炎夏日將至，為提供美食愛好者輕盈午茶選擇，微熱山丘決定在今年初夏推出輕盈零負擔的「天使蛋糕」，廚藝團隊選用清爽的食材：蛋白、微熱山丘經典主角鳳梨，再加入畫龍點睛的新食材屏東土檸檬點綴，推出全新清新風味蛋糕，自即日起在微熱山丘通路銷售。

而秉持著對台灣在地的關懷，微熱山丘並將分階段將銷售「天使蛋糕」的部分所得將捐贈給財團法人台灣閱讀文化基金會、財團法人普仁基金會，以及社團法人中華育幼機構兒童關懷協會等3個非盈利組織，幫助偏鄉孩子，傳遞「天使之愛」。

微熱山丘改版推出的「天使蛋糕」，訴求「單純的美好」，蛋糕採用健康飼養的鮮力蛋蛋白製作，搭配蜜漬鳳梨增加爽脆口感，改版新配方加入風味的催化劑屏東清香土檸檬，取檸檬汁的酸及土檸檬皮特有的濃郁香氣點綴，讓風味甜而不膩。

秉持微熱山丘一貫的基本堅持，「天使蛋糕」不添加無任何膨鬆劑和塔塔粉，以自然打發蛋白的方式使蛋糕呈現猶如海綿般的蓬鬆口感，並藉此凸顯台灣在地食材的自然風味，一口咬下便能感受綿密的蛋糕與酸甜果香在嘴裡綻放美味。

除了清新的風味之外，零膽固醇的蛋糕更讓品嚐甜點的享受變得更輕鬆無負擔。不論做為愜意的午茶甜點，或是野餐踏青的小輕食，皆能讓人體驗初夏之際的清新滋味！

微熱山丘「天使蛋糕」外盒設計以米白及淺藍色調為主，有別於其他微熱山丘的商品，以清新的藍色調，孩子天真玩耍，而大人做為天使守護一旁的童趣插圖，凸顯彷如孩子般純真的嫩白蛋糕及清新單純的好味道。輕盈美點，搭配上純真包裝，讓簡單中的美好傳遞最真摯的心意。配合新品上市，即日起微熱山丘彌月客製禮盒也增加「天使蛋糕」選項，讓彌月禮除了分享新生命加入的喜悅，幫助偏鄉孩子的心意讓這份禮更別具意義。

(工商)

閒置舊營區開發電競產業　地方樂… 種苗場把關品質　助花椰菜、西瓜…

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