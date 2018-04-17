種苗場把關品質　助花椰菜、西瓜種子出口

種苗場種子檢查室每3年都要接受國際種子檢查協會（ISTA）稽核員進行實地稽核。（種苗場提供）

友善列印
中時

農委會種苗改良繁殖場長期檢測國內生產的作物種子，確認無特定病原，使種子可向國際出口，去年協助出口的花椰菜、西瓜種子，產值將近2億元。種苗場表示，未來將持續加強種子品質檢驗與試驗研究，協助台灣種子挑戰2兆元的國際種子貿易市場。

種苗場表示，種子、種苗需求反應出該地區的農業規模與生產型態，而種子品質好壞更直接影響作物的生長，攸關農作物的產量與農民生計，此外，種子具有體積小、耐運輸及產值高的特性，國際貿易流通需求也相當頻繁，需透過符合國際標準的檢測方法進行檢測管理，為國內生產之種子提出有力證明，以利種子出口貿易。

種苗場指出，種苗場在2008年成為具全國認證基金會（TAF）認證的檢測實驗室，為滿足國內種子外銷檢疫需求，增加了植物種子病原檢測項目，並受防檢局委託檢測輸出植物種子的特定病原，協助國內種子業者取得無特定病原檢測報告，去年就檢測了3593公斤的花椰菜種子，出口產值約新台幣7186萬元，以及7007.66公斤的西瓜種子，出口產值約新台幣1.12億元。

種苗場指出，種苗場所轄管的種子檢查室是台灣唯一的國際種子檢查協會（ISTA）認證實驗室，執行國內良種繁殖制度與核發種子檢驗證所需的水分測定、潔淨度分析與發芽率檢測等品質檢測工作，透過種苗場ISTA實驗室進行品質檢驗之出口種子量可達2萬5000公斤，出口產值達新台幣9000萬元。

種苗場表示，國際種子聯盟預估，2020年的全球種子貿易總額將達到新台幣2兆7000億元，未來種苗場將持續進行種子品質相關檢驗與試驗研究，以符合國際規範，協助採種農友與種子公司出口高品質種子，讓全世界更加肯定台灣種子的品質。

(中時)

單純就是好 微熱山丘「天使蛋糕… 響應「世界地球日」 慈濟參與淨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。