種苗場把關品質　助花椰菜、西瓜種子出口

2018年04月17日 16:12 中時 楊騰凱

農委會種苗改良繁殖場長期檢測國內生產的作物種子，確認無特定病原，使種子可向國際出口，去年協助出口的花椰菜、西瓜種子，產值將近2億元。種苗場表示，未來將持續加強種子品質檢驗與試驗研究，協助台灣種子挑戰2兆元的國際種子貿易市場。

種苗場表示，種子、種苗需求反應出該地區的農業規模與生產型態，而種子品質好壞更直接影響作物的生長，攸關農作物的產量與農民生計，此外，種子具有體積小、耐運輸及產值高的特性，國際貿易流通需求也相當頻繁，需透過符合國際標準的檢測方法進行檢測管理，為國內生產之種子提出有力證明，以利種子出口貿易。

種苗場指出，種苗場在2008年成為具全國認證基金會（TAF）認證的檢測實驗室，為滿足國內種子外銷檢疫需求，增加了植物種子病原檢測項目，並受防檢局委託檢測輸出植物種子的特定病原，協助國內種子業者取得無特定病原檢測報告，去年就檢測了3593公斤的花椰菜種子，出口產值約新台幣7186萬元，以及7007.66公斤的西瓜種子，出口產值約新台幣1.12億元。

種苗場指出，種苗場所轄管的種子檢查室是台灣唯一的國際種子檢查協會（ISTA）認證實驗室，執行國內良種繁殖制度與核發種子檢驗證所需的水分測定、潔淨度分析與發芽率檢測等品質檢測工作，透過種苗場ISTA實驗室進行品質檢驗之出口種子量可達2萬5000公斤，出口產值達新台幣9000萬元。

種苗場表示，國際種子聯盟預估，2020年的全球種子貿易總額將達到新台幣2兆7000億元，未來種苗場將持續進行種子品質相關檢驗與試驗研究，以符合國際規範，協助採種農友與種子公司出口高品質種子，讓全世界更加肯定台灣種子的品質。

(中時)