緬甸總統新年特赦 8500多名囚犯可獲釋

2018年04月17日 16:17 中時電子報 江飛宇

緬甸總統溫敏(Win Myint)批准一項全國特赦，有8500多名原犯人會被釋放，其中包括至少30名的政治犯。

美聯社報導，週二的特赦令，恰逢緬甸傳統的新年，有8,490名緬甸公民和51名外國人符合標準，總統發言人勞泰(Zaw Thay) 表示，釋放的犯人包括老人、病人，也有毒品犯，另外還有36名因政治活動而被逮補的政治犯，不過沒有公布名單。

在首都仰光北部的永盛監獄的門外，犯人的親友們已經在等候，這座監獄將會釋放300名囚犯，其中包括8名政治犯。

雖然緬甸新年特赦，但是兩名路透社記者瓦隆(左)和況山歐(右)不在列，理由是他們案件還未確定。(圖/美聯社)

雖然特赦了許多政治犯，但是這只限於已確定被定罪部分，而西方特別關注的是緬甸籍的路透社記者瓦隆(Wa Lone)和況山歐(Kyaw Soe Oo)案件，他兩人因為深入報導羅興亞人被迫害的事件遭到緬甸逮捕，此二人並不在赦免之內，原因就是目前他們「還沒有被判刑」。

溫敏是在上個月接替因疾病辭職的碇喬(Htin Kyaw)成為新總統，原先的溫敏是下議院議長，然而不論是碇喬或是溫敏，都算是翁山蘇姬的人馬，因此她仍然才是緬甸實質的領導者。

2016年「翁山蘇姬政府」執政後，他們先後釋放了在軍事統治期間被拘留的政治犯。但是，這個政府很快就扮演起迫害者的角色，批評翁山蘇姬政府的異議者表示，他們的對土地權、少數民族事件的起訴事件也不比軍政府時代要少。

在泰國的政治犯援助協會秘書波凱(Kyi)表示，緬甸政治犯有54名正在服刑、74名正在等待審判，還有120名未被拘留，也在等待審判的被告。該組織正在等待36名政治犯是否確定釋放的消息。

(中時電子報)