警抓通緝犯負傷 宅神朱學恒送花致意

2018年04月17日 16:34 中時 莊曜聰

大橋派出所內一早就有民眾送上打氣盆栽。(莊曜聰攝)

停車場還有民眾送來花圈。(莊曜聰攝)

花籃署名小市民表達支持。(莊曜聰攝)

台南永康分局3名員警劉耿銘、顏丞利、呂佩珉16日逮捕竊盜通緝犯，遭犯嫌頑抗還開車拒捕，員警開槍制止導致犯嫌身亡，3人在圍捕過程中也受傷，劉耿銘、顏丞利目前仍在住院休養，支持民眾今天送上花圈、花卉盆栽、花籃及小卡片致意，網路紅人「宅神」朱學恒昨天還在臉書詢問網友「為民除害」花籃要送到醫院還是警署，今天下午就委託花店送花束到大橋派出所致意。

昨日大橋派出所3名員警在市區緝捕翁姓通緝犯，翁嫌假意配合卻開車拒捕，與之拉扯的劉姓員警還遭到拖行，情況危及，顏、呂2名員警開6槍制止，其中一槍打中翁嫌，造成他傷重不治，家屬前來認屍時一度痛陳警方無理，僅是拒捕又沒有武器，為何要打死人，且員警得知犯嫌死亡，情緒低落；因警方在犯嫌車上搜出兩把尖銳武器，且犯嫌的確有逃亡行為，大部分網友均支持警方開槍。

不僅在網路上留言聲援，今天一早就陸續有民眾送上鮮花、卡片到大橋派出所致意，停車場、門口到辦公廳舍內都有花卉擺飾，署名「小市民」的民眾，卡片寫著「為了市民，奮不顧身，永遠支持你們，您辛苦了」，多半都是為員警加油打氣，網路紅人「宅神」朱學恒也委託花店送花致意，但未如臉書上說的要寫「為民除害」，而是感謝員警「為民奮戰，支持你們，繼續加油！」

(中時)