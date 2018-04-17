歷劫1天半獲釋 大鮪13號船主控：政府不聞不問

2018年04月17日 17:23 中時 潘建志

遭印尼扣船的東港籍漁船「大鮪13號」16日晚間獲釋，蔡姓船主出示漁船航跡圖及船泊軌跡資料圖，強調該船有「無害通過權」，並未違法。（潘建志翻攝）

遭印尼扣船的東港籍漁船「大鮪13號」16日晚間獲釋，蔡姓船主出示漁船航跡圖及船泊軌跡資料圖，強調該船有「無害通過權」，並未違法。（潘建志翻攝）

遭印尼海警強行扣押的東港籍漁船「大鮪13號」，16日經印方檢查半天後，查無不法，於台灣時間晚上9時許釋放。歷劫1天半，蔡姓船主17日發出聲明，指出扣押期間台灣政府單位不聞不問，最後是船主透過民間私人力量協助，人船才得以平安獲釋。

蔡姓船主說，漁船4月15日早上8點無害通過麻六甲海峽，當時還是近靠馬來西亞海域，卻遭印尼海警船攔查登檢3小時。查無不法後非但不釋放，還將船強行扣押至印尼望加麗島漁港。

蔡姓船主出示漁船航跡圖指出，依照國際海洋法公約，他國船隻在沿海國領海有「無害通過權」，基本上不受沿海國干涉；該船並無不法，卻遭印尼海警船強行扣押，嚴重威脅我國人船財產安全，亦無視我國家主權、欺侮我國民。

他說，事發第一時間馬上通報漁業電台、漁業署及外交部等相關單位，請政府營救人船，沒想到扣押期間均無台灣政府單位代表出面交涉協助。我國漁船在海上遭受他國不平等待遇，政府卻無積極具體行動營救人船，連船隻幾點獲釋都無法掌握。

蔡姓船主表示，近來印尼海警無端扣押或追擊我國漁船案件層出不窮，去年曾發生琉球籍漁船無端遭印尼海警開槍。也因政府事後不聞不問消極態度，讓這些小英政府所提「新南向政策」國家，無視台灣；這些武力威嚇的不友善舉動，也突「新南向政策」受挫碰壁。

他呼籲，政府應責成相關單位善加處理涉外事宜，不要等到再次發生如「廣大興28號」的血淚憾事，就來不及了。

(中時)