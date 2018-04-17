響應「世界地球日」 慈濟參與淨山、淨灘、掃街

2018年04月17日 16:12 中時 楊騰凱

為響應「世界地球日」，台灣慈濟志工除了每日的環保資源回收，慈濟志工在4月份於各縣市投入環保宣導活動。4月22日「世界地球日」，北中南東慈濟志工將有掃街、淨山、淨灘等活動，廣邀大眾一同打造一個乾淨的地球。

4月22日「世界地球日」於1990年成為全球性的環保宣傳日，這一年，也是慈濟環保志業的開端。1990年8月，慈濟證嚴法師受邀到台中演講，途中看到街上遺留的垃圾，演講後邀約聽眾「用鼓掌的雙手做環保」，呼籲垃圾減量、資源回收。

自此，慈濟志工在鄰里帶動環保，每天都有環保志工為地球付出。為了響應4月22日「世界地球日」，台灣慈濟志工利用假日、結合當地活動宣傳環保理念。

在北部地區，慈濟志工在各鄉鎮舉辦環保宣導活動。4月7日響應中和區景南里淨山活動，為蜿蜒山路上的景新公園階梯，撿起被路人丟棄的塑膠袋、寶特瓶。4月21、22日，士林慈濟志工將於士林地區進行減塑宣導、掃街活動。桃園慈濟志工從4月4日起於桃園農博會的環保再生館宣導環保，4月22日將舉辦趣味環保有獎徵答、瓶瓶罐罐大變身等寓教於樂活動

在中部地區，將近5百位的彰化慈濟青少年成長班，4月8日結合芳苑鄉公所、海巡署岸巡大隊等當地團體，在王功漁港舉辦淨灘活動，共撿起超過1公噸的海洋廢棄物，其中包含5公斤的塑膠袋、逾21公斤的寶特瓶。北斗家商陳同學，利用連假參加淨灘活動，他表示希望大家能反省造成海岸汙染的原因，進一步喚起環保意識。

在雲嘉地區，慈濟志工結合大甲媽祖過境，宣導垃圾不落地、少用免洗碗筷等環保理念，以清淨街容恭迎大甲媽祖。雲林慈濟志工亦將於4月22日上午8點至13點，於麥寮公園宣導環保教育。

在南部地區，台南慈濟大專青年為推減塑、宣導環保，4月14日到花園夜市宣導「迺夜市零垃圾」活動。而「世界地球日」這一天，高雄慈濟志工結合環保局舉辦的活動，將在大樹濕地公園設攤推廣環保，而屏東慈濟志工、慈警會將在力里圓山森林舉辦淨山活動。

在東部海岸，4月14日超過130位慈濟大學學生，在35位慈濟志工陪伴下，前往著名景點七星潭淨灘；而在4月22日，花蓮慈濟志工、慈濟中學、小學學生，也將響應花蓮縣環保局舉辦的「花蓮春季擴大淨灘活動」。

慈濟基金會表示，今年的主題是「大愛共伴有情天，寸步鋪路護大地」，全球慈濟志工以身體力行帶動環保意識，並在2017年11月於德國波昂舉行的聯合國氣候變遷綱要公約第二十三屆締約國大會上，分享慈濟環保志業的理念、生活落實環保的方法與成果。盼透過眾人的努力，一起為環保共知、共識、共行，讓地球成為一個清新的淨土。

(中時)