青海湖解凍時間縮短 較平均值快8天

2018年04月17日 20:09 旺報 黃冠智

2018年青海湖周邊因氣溫迅速回升和偏高，導致青海湖解凍加快，不僅解凍時間顯著縮短，更從每年平均天數（2008至2017年）的32天，縮短至24天。

EOS／MODIS衛星資料動態監測指出，3月22日青海湖西南部冰面開始出現裂縫；同月28日東部也開始融化；4月2日西南部湖面大範圍融化、解凍，湖冰自西向東開裂；2至6日青海湖解凍加速，15日開湖。

若從上月22日開始計算，今年青海湖解凍歷時24天；解凍期比去年晚49天；完全解凍期較去年晚2天。

青海省氣象科學研究所高級工程師劉寶康說：「雖然青海湖因氣溫升高，冰面逐漸變薄、融化；但今年開湖未出現大裂縫、劇烈變化，解凍過程屬『文開』。」

劉寶康補充，「文開」和「武開」最大的不同，在於青海湖要在短時間碰上大風；劇烈降、升溫，導致湖面冰層由南向北爆開且到處有裂口，才能稱「武開」。

青海湖附近的天峻、剛察氣象資料指出，2月兩地平均氣溫分別為－10.1°C、－10.9°C，和近10年相比，分別偏低1.4°C、2.1°C；3月偏高1.3°C、1.7°C；4月上旬偏高1.3°C、0.8°C。

青海省氣象科研所專家表示，由於前期氣溫明顯偏低，導致青海湖開始解凍期，較去年及平均值延後，後期因氣溫迅速回升，才讓解凍加快。

今年青海湖解凍歷時24天，比平均天數縮短8天；相關資料指出，2008年至2017年間，青海湖解凍的平均天數為32天。

(旺報)