青海湖解凍時間縮短 較平均值快8天

友善列印
旺報

2018年青海湖周邊因氣溫迅速回升和偏高，導致青海湖解凍加快，不僅解凍時間顯著縮短，更從每年平均天數（2008至2017年）的32天，縮短至24天。

EOS／MODIS衛星資料動態監測指出，3月22日青海湖西南部冰面開始出現裂縫；同月28日東部也開始融化；4月2日西南部湖面大範圍融化、解凍，湖冰自西向東開裂；2至6日青海湖解凍加速，15日開湖。

若從上月22日開始計算，今年青海湖解凍歷時24天；解凍期比去年晚49天；完全解凍期較去年晚2天。

青海省氣象科學研究所高級工程師劉寶康說：「雖然青海湖因氣溫升高，冰面逐漸變薄、融化；但今年開湖未出現大裂縫、劇烈變化，解凍過程屬『文開』。」

劉寶康補充，「文開」和「武開」最大的不同，在於青海湖要在短時間碰上大風；劇烈降、升溫，導致湖面冰層由南向北爆開且到處有裂口，才能稱「武開」。

青海湖附近的天峻、剛察氣象資料指出，2月兩地平均氣溫分別為－10.1°C、－10.9°C，和近10年相比，分別偏低1.4°C、2.1°C；3月偏高1.3°C、1.7°C；4月上旬偏高1.3°C、0.8°C。

青海省氣象科研所專家表示，由於前期氣溫明顯偏低，導致青海湖開始解凍期，較去年及平均值延後，後期因氣溫迅速回升，才讓解凍加快。

今年青海湖解凍歷時24天，比平均天數縮短8天；相關資料指出，2008年至2017年間，青海湖解凍的平均天數為32天。

(旺報)

廣州將辦「北帝誕藝術巡遊」 多… 人行25日降準1個百分點換置MLF

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。