石虎家族宣傳花博 海外吸睛超人氣

2018年04月17日 16:41 中時 盧金足

花博吉祥物「樂虎」、「來虎」在桃園機場登機前受到國內外遊客歡迎。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍日前訪韓，除與昌原市簽署友好城市及台中宣言，為韓職開球，更大力宣傳台中世界花卉博覽會，花博吉祥物「樂虎」、「來虎」也首度陪同出國，在桃園機場登機前受到國內外遊客歡迎，爭相合照；在韓職恐龍隊主場中，更與該隊兩隻吉祥物共同熱舞開場，萌翻全場球迷，讓石虎家族首度在海外展現超高人氣。

市府新聞局表示，台中世界花博吉祥物「石虎家族」自從正式亮相以來，大受各界歡迎，人氣強強滾。這次家族成員「樂虎」、「來虎」首度出國宣傳花博，在韓職恐龍隊主場展現超高人氣，也代表台中花博對國際宣傳的重視，希望藉此吸引更多國際遊客造訪台中。

「石虎家族」有臉書專頁「石虎家族Love & Life」，記錄著石虎家族日常點滴。新聞局表示，此行訪韓發布「樂虎」、「來虎」行程的點點滴滴，希望讓粉絲感受一路相隨氣氛。

出發前，「樂虎」、「來虎」現身桃園機場，可愛的模樣吸引許多國內外遊客目光，紛紛擺出可愛的姿勢與吉祥物合照，人氣超旺。

「樂虎」、「來虎」與林佳龍抵達南韓昌原市，應邀在韓職進行宣傳，賽前在場外向球迷熱情招手介紹台中花博，邀請球迷屆時到台中一遊；開賽前，「樂虎」、「來虎」與NC恐龍隊吉祥物「Dandi霸王龍」、「Sseri腕龍」大跳石虎家族主題曲及NC恐龍隊加油歌，又扭又跳、走位默契十足，宣傳台中花博，也為當天先發的王維中加油，現場球迷紛紛拿出手機拍照，熱鬧滾滾。

新聞局表示，「樂虎」、「來虎」此行宣傳花博「有備而來」，樂虎在粉絲專頁公布為期一個多星期的秘密特訓過程，在中信吉祥物小翔的帶領下，由兄弟人氣球員王鴻程與吳明鴻指導投球，練習過程中雖然不時跌倒，但來虎仍努力學習，希望在球迷前展現棒球實力；樂虎學習力最快，一下就投球成功，並緊接進行啦啦隊特訓，苦練多遍，也讓姊弟倆成功在韓職球場展現優異成果。

台中世界花卉博覽會原僅規畫后里一展區，因發現保育類動物石虎蹤跡，林市長決定縮減部分后里展區面積，另覓外埔、豐原兩地補足空間，保育石虎棲地，因此選擇石虎作為吉祥物；后里馬場也因花博契機將整建修復，因此也特別加入馬作為吉祥物。

(中時)