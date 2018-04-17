彰化溪州農青基地「大圳屋」21日要入厝

2018年04月17日 17:08 中時 鐘武達

巫宛萍說，大圳屋2樓的榻榻米房間的房號就叫「圳溝」。（鐘武達攝）

李佩芝到大圳屋打工換宿，收穫滿滿。（鐘武達攝）

繼活化百年成功旅社成為農用書店，彰化縣莿仔埤圳產業協會最近又與溪州在地青年將1棟荒廢老宅改造為合法民宿「大圳屋」。大圳屋21日要歡喜「入厝」營運，老空間也將化身農鄉青年據點、背包客棧、農村體驗與打工換宿的新天地。

「大圳屋」策畫人、農用書店長巫宛萍說，「大圳屋」建於1968年，第1代屋主蔡輝琴曾是溪州糖廠牙醫，建築具有現代主義風格，實用、功能兼具，更呈現極簡美學的小巧與細緻，透過這棟60年代的老房子，可以窺見1位牙醫的一生，以及時代變遷下的台灣常民住宅的樣貌與美學。

莿仔埤圳產業協會2年前發現這棟荒廢的老房子很開心，經向第2代屋主表明用意，屋主二話不說全力支持，答應無條件提供作為在地青年農業文化延續的基地，隨後在文化部、縣府文化局與溪州公所的支援下，大圳屋終於展開「重修舊好」的改造工程。

巫宛萍表示，歷經2年改造變身的「大圳屋」，門前是溪州鄉母親河「莿仔埤圳」，1樓房間房號叫「圳邊」，2樓大通鋪房號「水源」、榻榻米房號則是「圳溝」。門前的桂花樹已經3、40歲，後院則有強韌生命力的老葡萄樹，相信將讓打工換宿的背包客，對農鄉有更深一層的體認，住宿營收將作為溪州農村文化發展基金 。

李佩芝是「大圳屋」試營運第1位入住的背包客，從台北到溪州拍攝紀錄片，專程前來打工換宿，已是第3次入住的她說，每次體驗都有滿滿收穫。

(中時)