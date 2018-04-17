賞螢也要懂護螢　暖暖水源地路燈包紙防強光

2018年04月17日 16:27 中時 張穎齊

暖暖水源地每到夏天都會有許多的螢火蟲出沒，成為著名的賞螢秘境。（張穎齊翻攝）

暖暖水源地每到夏天都會有許多的螢火蟲出沒，成為著名的賞螢秘境。（張穎齊翻攝）

市府擬將路燈包覆紅色玻璃紙，以避免過強的路燈光線，影響螢火蟲的求偶行為。（張穎齊翻攝）

暖暖水源地每到夏天都會有許多的螢火蟲出沒，成為著名的賞螢秘境。（張穎齊翻攝）

暖暖水源地每到夏天都有許多的螢火蟲出沒，為了避免強光影響螢火蟲求偶，議員林明智（右二）邀集相關單位前往會勘，要求市府將路燈包覆紅色玻璃紙。（張穎齊翻攝）

賞螢季節即將到來，但也要懂得保護生態，基隆市暖暖水源地是著名的螢火蟲出沒地點，經常吸引許多遊客紛紛前來尋螢，但有生態學家和地方人士反映，過強的路燈光線會影響螢火蟲的求偶行為。立委蔡適應服務處主任林明智得知後，邀集相關單位於17日現勘，要求將沿線路燈包覆紅色玻璃紙，以維護螢火蟲的永續生態。

水源路沿線至西勢水庫、暖暖苗圃周邊被稱為「暖暖水源地」，經常有許多的螢火蟲出沒，常吸引民眾在晚間時分前往觀賞、遊歷。為避免過強的路燈光線，影響螢火蟲的求偶行為，基市府工務處和暖暖區公所，將從雙生土地公廟至苗圃的岔路，沿路包覆12根燈桿，並在1周內完成，時間為期1個月。

林明智表示，暖暖水源地是基隆人重要的水源保護區，水質清澈、植被生長良好，螢火蟲棲息非常密集，為避免路燈光害影響螢火蟲繁衍，台灣自來水公司和基隆市政府、暖暖區公所，今年也會一起將沿線的路燈包覆紅色玻璃紙。

暖西里長周明信也表示，暖暖區東勢街36巷產業道路內，也有許多螢火蟲出沒，希望市府和區公所能夠一併包覆。

此外，「基隆市我愛暖暖志工協會」邀請專業生態導覽志工，在27日至29日傍晚6時整與6時30分，於暖暖雙生土地公廟前免費向民眾介紹導覽，讓大家可以了解螢火蟲的生態，還有賞螢的注意事項。

市府也呼籲，前來暖暖水源地觀賞螢火蟲之民眾，請將車輛停在外圍，並步行進入，手電筒需包覆紅色玻璃紙，千萬不要以強光照射或大聲喧嘩，並帶走不屬於大自然的垃圾，共同維護優質的環境生態。

(中時)