勞動部勞檢手搖飲 10大品牌竟無一合格

勞動部長許銘春關心部分工時勞工勞動權益，率隊稽查連鎖飲料店，當面聆聽勞工心聲。（鄧博仁攝）

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勞動部於上周五起，針對全台清心福全、五十嵐等10大知名飲料品牌、22家分店進行勞動檢查，今（17）日勞動部長許銘春亦親自帶隊前往位於台北市西門町的「CoCo都可」、「茶湯會」進行勞檢，目前初步統計職業安全衛生部分全數違規，共計有104項缺失，勞動條件亦有17項缺失，高達半數品牌未核實發給加班費。

勞動部2月曾邀集清心福全、50嵐、茶之魔手、鮮茶道presotea、茶湯會、CoCo都可、迷客夏、COMEBUY、大苑子、紅太陽等全台10大手搖飲業者「喝咖啡」，針對外界反映工讀生被要求提早下班、排班時數驟減等問題，要求業者改善，並解決未給加班費、未全額給付工資及國定假日出勤未發雙倍工資等常見的違法問題。

當時除未出席的COMEBUY、大苑子、紅太陽外，7家與會業者當時皆一致承諾已依法辦理。此次勞動部自上周五起，針對這些手搖飲業者進行勞檢，在職業安全衛生部分已全數檢查完畢，共計104項缺失，其中全數品牌皆未制定工作守則，15家店未有勞安人員，9家店未設置急救人員。

在勞動條件檢查部分，已經完成11家店面，目前共計缺失17項，以未核實給付加班費有5家店最多，其次有4家店連續出勤逾7天，3家店未核實登載出勤紀錄。媒體質疑各品牌業者雖允諾配合卻仍違規，是否加重處罰？許銘春回應還要看檢查結果，若有重複違規、惡意等情形有可能加重處置。

此外，有記者提問，許銘春以前任職過的律師事務所，有勞工申訴超時工作、未給付加班費？許銘春先是一愣，「沒有吧」，之後又回答不曉得，已經沒有在執行業務，雇主應該要去負責。

(中時)

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