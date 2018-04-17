不滿無法就近入學 竹市光埔護苗協會陳情

2018年04月17日 17:52 中時 陳育賢

新竹市關埔地區家長擔心孩子無法就近入學，17日向新竹市議會陳情。（陳育賢攝）

新竹市關埔地區家長擔心孩子無法就近入學，17日向新竹市議會陳情。（陳育賢攝）

不滿新竹市關埔地區人口數大增、小學名額不夠，小一生恐無法就近入學問題，而市府又以調高班級人數因應，根本是開教育倒車，光埔護苗協會家長17日向國民黨市議會黨團陳情，並抗議市府的教育政策，要求市府落實就近入學、居住事實與增班增校以解決問題。

由居住在關埔地區家長組成的「光埔護苗協會」成員多人，昨天在國民黨市議會黨團的陪同下召開記者會，抨擊市府解決新生入學的方式，竟是將班級人數從29人調高至35人，這是讓新竹市的教育品質倒退10年，包括議員林耕仁、陳治雄、蕭志潔、張祖琰、鍾淑英、李國璋、吳青山、徐信芳、鄭正鈐、顏政德、段孝芳以及新民意問政聯盟的余邦彥都到場聲援。

協會代表何文君表示，校地只有1.87公頃的關東國小，1年級預計將收18班，而關埔國小校地是關東國小的近2倍大，但卻只規畫8個班級，這顯示市府對問題沒有整體性的政策規畫，家長們用盡各種方式向市長求救，但號稱孩子王的林智堅卻始終神隱，讓這群年輕爸媽情何以堪。

她指出，有在總量管制學校任教過的老師也對此規畫表達擔憂，班級人數過多時，教室空間使用上會感到擁擠，班導對學生學習及各方面掌握度也會下降，班級人數增多對學生的學習效果絕對是大打折扣的，增置校舍及增加教育資源才是根本解決之道。

抗議家長並再次向市府重申3大訴求，包括檢討修改總量限制學校辦法，嚴加審查居住事實；落實就近入學以及增加龍山、關埔國小班級校舍，解決關埔地區教育資源不足的現象，而無法在學區內就讀的學童亦要提供洄游方案。

市府教育處則表示，市府已早先針對關埔人口增加衍生的入學問題作過討論與評估，教育部核准的調高至35人，本來就是範圍內的規定人數，當時是為每年都在變化的人口增減而作的彈性考量，且2018年入學新生是龍子龍女，人數確實較多達6161人，但過了3年後，入學新生就減至5503，因此，彈性調高班級人數再增加師資配套等因應措施，不會因此影響教育及授課品質。

教育處同時表示，關埔國小增班作業目前已在進行中，市府針對人口增加的入學問題已有多方考量，只是還未定案，為了小孩的就學問題，市府一定會優先解決。

至於落實居住事實與設籍比序問題，市府一直都在嚴加執行且全市都用同一標準，不過，仍會與專家討論、傾聽意見修訂辦法，一定會做到公平、公開原則。

(中時)