睽違8年的中日對話　北京專家點出3大考量

2018年04月17日 16:59 中時電子報 何宜玲

中國外交部長王毅剛剛結束與日本外相河野太郎的正式訪問，這次對話是自2010年以來首次中日經濟高層對話。北京專家周永生和王金波指出，中日這次重啟經濟高層對話有3大考量，分別是鞏固共同利益、拓展合作空間以及支持自由貿易。尤其是反對貿易保護主義，如果日本繼續把自身利益與美國綁在一起，將會對日本經濟復甦產生負面影響。

中新社訪問外交學院國際關係研究所教授周永生指出，中日重啟經濟高層對話說明了兩國將繼續加大經貿合作，因為去年中日雙邊貿易金額大幅成長，奠定了深化合作的基礎，也讓雙方感到合作帶來的好處。

陸客為日本的觀光GDP做出不小貢獻，圖為陸客在東京一家超市選購商品。（新華社資料照片）

中國社會科學院亞太和全球戰略研究所副研究員王金波則表示，中國未來不再主打勞力和低端產品的優勢，但也不意味著中日兩國將變成對手，而是希望在「高科技、服務業」領域能夠高水準的互補，避免惡性競爭和零和思維。

最重要的是，中日對話的背景是當前全球自由貿易體系正受到威脅。美國曾經對美日貿易逆差抱有怨言，認為日本市場「不公平、不開放」。周永生說，反對貿易保護主義是中日兩國共同的經濟利益追求。如果日本只把自己和美國綁在一起，將會對經濟復甦有負面影響。

最後，王金波指出，中日兩國都是主張發展外向型的經濟，雙方透過經濟高層對話，可以共同反對單邊主義和貿易保護主義，對世界經濟產生積極影響。

自1993年起，日本曾經連續11年蟬聯中國最大的貿易夥伴，並且截至去年12月為止，中國已成為日本第2大出口貿易和第1大進口貿易夥伴。但由於中國發展轉型快速，因此兩國在部分領域出現競爭。也就是說，可以預見未來10年，中日經濟關係仍有競爭、合作並存的情況。

(中時電子報)