屏東水銀路燈汰換涉弊 2廠商遭收押

屏檢偵辦水銀路燈落日計畫弊案，正積極追查是否有業者或公務員涉及不法。圖與新聞事件無關。（林和生翻攝）

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中時

屏東地檢署配合廉政署偵辦屏東縣水銀路燈落日計畫，懷疑有包商及承作廠商涉及採購弊案，屏檢指揮警調兵分3路進行搜索，已有2名郭姓業者遭收押，目前尚未傳出有公務員涉案，全案仍待檢察官進一步追查釐清。

為落實推動節能減碳政策，屏東縣政府配合經濟部能源局於2015年起啟動水銀路燈落日計畫工程，直至目前共花費3億餘元，以節能LED路燈取代高耗能的傳統水銀路燈，共計全縣已更換4萬6185盞。

據了解，檢調日前至下游廠商辦公室進行搜索，並從屏東縣政府工務處索取相關標案檔案，主要以中央補助各鄉鎮汰換水銀路燈改由LED燈取代的發包與執行工程內容有關。但縣府強調，只是配合調查，並沒有公務員被帶回偵訊。

屏檢主任檢察官林俊傑指出，採購法有一定的法令規範，目前正調查相關廠商違法涉案的狀況，因認為涉案業者有串供之虞，才向法院聲請羈押，至於是否有跨縣市涉弊、不法所得及涉案時間點？他皆以偵查不公開回應，態度顯得相當低調。

屏縣府工務處表示，以往使用的水銀路燈雖價格便宜，但後續使用的耗電量大、光衰快、照度不足，對用路人安全具隱憂，且水銀燈泡含汞，汰換下來的燈泡存在汙染問題，因此啟動全台的水銀路燈落日計畫。

屏縣在取得補助後已將轄內水銀路燈換裝為LED路燈，截至2017年9月已全數竣工，其中以屏東市更換7808盞為最多，另外新園、萬丹、萬巒、內埔、高樹等鄉也汰換超過4000盞。

(中時)

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