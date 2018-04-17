影》俄國防部：敘利亞化武攻擊照片是「設計畫面」

俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將指出敘利亞化武襲擊的照片是「人為安排」的「設計畫面」。（圖/俄羅斯國防部 107年4月17日）

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中時電子報

據俄羅斯衛星通訊社13日報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將在13日的記者會上表示，敘利亞度瑪鎮（Douma）「所謂化武攻擊」後果的影片的「當事人」現身說法，講述了影片的「設計拍攝」過程。

卡納申科夫說：「找到並詢問了這個影片的當事人。今天我們將展示這些人的現場採訪。度瑪鎮居民詳細講述了『設計拍攝』的過程，以及他們參與了哪些場景，做了什麼。」

科納申科夫說，兩名在影片中出現的醫務人員在當地醫院的急診室任職，兩人說「所有被送到醫院的傷者都沒有任何毒劑中毒症狀」。

他說：「他們正進行急救時，一群身份不明者衝進醫院。其中幾人帶著錄影機。這些人開始大喊大叫，製造恐慌，用水管對著所有人沖水，喊叫說現場所有人都毒劑中毒了。病人及其家屬在恐慌中開始相互潑水。」

他補充說，這群人拍攝完後迅速離開了現場。

俄羅斯國防部還展示了敘利亞度瑪鎮中央醫院急診醫生的採訪。這名醫生說，影片中所謂的「化武攻擊受害者」實際上是「遭轟炸起火民宅的居民」，醫院對其急救期間，一名不明人士走過來說這些人遭到了化武攻擊。醫生指出，醫院沒有發現哪一位傷者有化學毒劑中毒的症狀。

先前西方指責敘利亞政府使用化武攻擊東古塔區的度瑪鎮。莫斯科方面駁斥了關於疑似敘軍方使用氯氣彈的消息。俄國外交部表示，拋出敘軍使用化武這一謠言的目的是庇護恐怖分子，並為外部勢力可能發動武力攻擊找藉口。

(中時電子報)

文章來源：俄國防部查明敘杜馬鎮所謂化武襲擊後果視頻的擺拍過程

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