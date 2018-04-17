德商1人公司MOU案 引爆市議會藍綠衝突

國民黨市議員輪番炮轟市府與德商簽署合作備忘錄，疑點重重宛如是詐騙集團情節；民進黨違背監督市政職責為林佳龍護航掩飾！（陳世宗攝）

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民進黨市議員何敏誠(右二)等人，抗議市議會「三大不合法、臨時會無效！」程序不正、於法不符。（陳世宗攝）
國民黨市議員黃馨慧(後左)氣的將電話、報告書等擲向何敏誠，會議被迫數度中斷。（陳世宗攝）

台中市議會17日召開第2屆第13次臨時會！民進黨籍市議員何敏誠會中一直重覆抨擊程序不合法、清點人數等，不讓經發局長呂曜志報告外，還吹哨子制止楊正中、黃馨慧發言；黃馨慧氣的將電話、報告書等擲向何敏誠，會議被迫數度中斷，藍營會中全力炮轟市府投資案。

呂曜志表示，簽署MOU是協助民間投資善意確立，市府在此案中無須，也未支付任何資金給投資者，但該局確有掌握資訊不夠充分之處。市長林佳龍要求檢討改進，市府往後投資案件都會請廠商提供完整文件，抱持「大膽歡迎、謹慎落地」態度與中央一起嚴格把關。

台中市議會召開臨時會時，由經發局長呂曜志針對「市政府與德商霍夫曼諮詢公司簽訂MOU案專案報告」，民進黨團於議事堂高舉「程序不正、違法開會」抗議臨時會違法召開；國民黨團議員不滿高喊「我要開會、我要真相、不要護航」來相杯葛。

國民黨市議員楊正中、黃馨慧、李中、顏莉敏等人，輪番質詢市長林佳龍，市府和德商1人公司簽定1100億海水採礦開發投資案合作備忘錄，3天前見面就和1人公司簽1100億MOU，疑點重重，宛如是詐騙集團情節；民進黨違背監督市政職責為林佳龍護航掩飾！

民進黨市議員何敏誠、曾朝榮、張雅旻、翁美春、謝明源、與劉淑蘭等人說，議會出席未過半就開會程序違法，議長從頭到尾都不處理綠營要求的額數問題。議長林士昌說，17日臨時會已向內政部口頭請示，一切合法，希望何敏誠不要再一味杯葛會議進行。

國民黨團書記長李中強調，如此離譜的案件至今未見市府提出任何證據自我澄清，向經發局調閱備忘錄內容，卻回文表示訂有保密條款，為讓民眾瞭解案件與備忘錄內容，由19位議員共同具名，將於18日赴台中地院按鈴申告霍夫曼詐欺，請檢察官立案調查釐清箇中真相。

(中時)

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