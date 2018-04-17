第12屆myfone行動創作獎起跑 「跨」就對了！

2018年04月17日 17:37 中時電子報 綜合報導

台灣大哥大文創影視音一條龍，最重要的培育人才活動「myfone行動創作獎」今年邁向第12年，12無論在時間軸或生肖、星座的定義上，東、西方都有著週而復始的意涵，也象徵myfone行創獎跨入另一個全新啟程的里程碑。本屆以「跨」為競賽主軸，訴求 「跨域‧跨界‧跨世代 」精神，鼓勵創作人在創意或創作上要勇於跨越自我設限、打破特定的創作框架，FUN玩創意、挑戰新意！即日起至8月8日止，展開為期113天的徵件活動，首次擔任myfone行創獎評審的知名導演王小棣老師更以一句: 就「跨」吧！來鼓勵創作者超越現實世界，充分宣洩情緒、發揮想像，以邁向下一個「創作之神」旅程。今年推出的行創獎3部宣傳影片本身就很神跨界，分別為平行時空篇「你的念頭在哪，你就會在哪。」、創作者篇「你看見的是工作，我看見的是創作。」以及跟隨篇「我們是不同世代，卻在同一個時代。」，要以新世代思維與創作者溝通，喚起跨世代的創作意識。

今年myfone行創獎以「跨」為主題，其中亮點之一就是打造「跨」領域的重量級評審陣容，影視音重量級人物陳鎮川和王小棣首次加入評審行列。四組決賽評審包括「訊息文學組」有文字大師廖玉蕙、詹宏志、郝廣才、吳若權與新加入的知名作家和主持人謝哲青；「原創歌曲組」有音樂大師陳子鴻、侯志堅、以及首次加入評審團的台灣跨界多元創意工作者陳鎮川領軍；「微電影組」邀請到知名導演/編劇，膾炙人口的「植劇場」總監製王小棣及小野、楊力州導演；「原創貼圖組」則有輔大猴、才華洋溢的跨界藝人黃子佼，與首次擔任行創獎評審的熱門貼圖「小學課本的逆襲」創作者畫龜畫等組成黃金評審團隊。

台灣大哥大基金會董事長張善政(左五)、台灣大哥大總經理鄭俊卿(右五)、台灣大哥大基金會執行長劉麗惠(左四)與評審老師合影。依序為侯志堅(左一)、陳子鴻(左二)、小野(左三)、畫龜畫(右一)、輔大猴(右二)、吳若權(右三)、廖玉蕙(右四)。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，「myfone行動創作獎」是台灣大哥大連續12年打造的國內最大全民創作平台，除了提供參賽獎金，更提供後續媒合專業的影視音發展機會。去年勇敢追夢計畫扶植歌曲組獲獎者黃霆睿發行數位單曲，MV上架Youtube10天即破100萬點擊率，更登上小巨蛋舞台表演；同期另一位參賽者劉庭佐，在台灣大媒合下正式和福茂唱片簽約，即將正式發片出道。另一方面也提供影視音產業簽約機會，並媒合微電影得獎團隊參與公益影片委託製作，結合基金會i無限專案，至2017年已累計拍攝完成26部微電影。今年台灣大哥大基金會端出逾1000萬元的總獎金和扶植金，創下台灣行動影音創作獎項的最高紀錄，也希望持續透過行創獎全面性打造優秀創作者的育成計劃，為創作者提供友善的數位創作平台，並帶動數位內容與文創產業的發展。行創獎今年更首度攜手台北電影節、聯合報系願景工程工作室、全球首創的網路唱片公司「音樂霸」，共同投入賽事和創作人才培育工作；台灣大也整合旗下myBook、MyMusic、myVideo和即時通訊軟體M+ messenger等平台資源，創造得獎者作品於商業平台的機會。

今年myfone行創獎在各組參賽項目與形式做了新的調整，包括「訊息文學組」去年首創的「故事接龍」獎項，創作者與讀者以互動的方式共同創作，引發創作者熱烈參與這個集體接力創作的全新文學創作新運動，報名非常熱烈，今年將「故事接龍」首獎獎金提高到十萬元，鼓勵創作者在現今以通訊軟體對話為主的生活中能不忘文字的溫度。今年出題老師在短短的近190字中，以精準又充滿畫面的文字，融入台灣社會熱愛路跑卻又用手機交棒的懸疑片段破題，讓人對劇情的發想和結局充滿期待；另行動訊息也維持「時事」及「成語詩詞創新應用」兩項競賽項目，讓創作人可以跨領域發揮，評審廖玉蕙老師率先示範自己的創作-「因為風的緣故，星空非常希臘。有酒可要滿飲，然後相偕去遠行。」看似流暢的文字，竟是來自三位跨世代的已故文學大師作品：首句洛夫詩句，次句余光中名詩，最後兩句則為李敖名言，廖玉蕙老師以句末「遠行」藉此表達對已故大師的緬懷致敬，既有創意又符合主軸「跨域‧跨界‧跨世代 」精神，令人讚嘆。

今年攜手重量級合作單位，投入賽事和創作人才培育工作。聯合報系願景工作室何振忠策略長(左一)、羅國俊執行長(左二)、音樂霸丘旺蒼執行長(右一)、台北電影節副總監陳嘉妤(右二)。(圖/台灣大哥大 提供)

「微電影組」今年以「跨」為主題，徵件作品長度限3至5分鐘，首獎獎金100萬元；第一次擔任myfone行創獎評審的知名導演王小棣表示，創作可以超越現實世界，充分發揮想像、宣洩你的情緒。呼應本屆主題「跨」，簡單一句，鼓勵創作者就「跨」吧！相信一定會拍出很多不一樣的面貌，新的角度、新的說故事方式，對本屆參賽者懷抱滿滿期待。另外「最佳演員獎」獎項則維持，希望讓演技精湛的演員能夠脫穎而出，得獎人可獨得獎金6萬元。

「微電影組」除保有「行動影片」、「最佳演員獎」，今年也攜手聯合報系「願景工程ACTION 」活動，一同用影像徵件響應「世代共好」行動方案，微電影組新增特別獎「願景工程-世代共好獎」1名，每名頒發獎金6萬元整及獎座乙座；此獎項期待作品能透過自己的視角，詮釋不同世代的議題、促成世代溝通、了解與合作，舉凡橫跨不同世代的社會關懷、正向改變的實際執行方案。此外，也首度與拔擢本土優秀影像創作者的「台北電影節」合作，舉辦兩場5/18-5/19「電影學校創作講堂」邀請國際及台灣專業電影人，從專業角度分享創作歷程及旁觀剖析，啟發創作者靈感，帶領創作者進入電影學校領域，了解電影學校如何培養新一代電影人。講堂針對行動創作獎微電影組歷屆得獎者，另保留活動專屬名額。

「原創歌曲組」今年也與全球首創的網路唱片公司「音樂霸」合作，創作者可自由邀請音樂霸包含詞曲、演唱、編曲、混音等17種專業人才參與創作。另外，今年新加入擔任歌曲組的評審、台灣樂壇首屈一指的演唱會製作人、知名作詞人陳鎮川，為了激發創作者更多靈感，將於5/2晚間在國立政治大學舉辦myfone創意講座【不只72變：陳鎮川的音樂任意門】，免費入場，請大家踴躍報名，詳情請見《myfone行動創作獎》官網。「原創貼圖組」維持歷年一組8張貼圖的徵件條件，創作的整套貼圖設計中，包含4張情緒表情或生活百態的貼圖，以及4張不限主題的創作，創作者還可自選主題：最佳年度情緒獎，選定一張年度情緒貼圖，讓貼圖創作設計更多元。

第12屆myfone行創獎徵件活動期間，從即日起到8月8日止，歡迎各路英雄好漢發揮無限創意，共同參與這場有行動創作界「奧斯卡獎」之稱的競賽。根據統計，去年投稿年齡層橫跨6至90歲，每屆作品以精緻思維表達小市民心聲，更反映當代人生活與社會縮影。myfone行創獎從2007起至2017年，11年來合計徵件訊息303,542則、歌曲鈴聲5,661首、微電影1,616部、貼圖3,664件等，總徵件數為314,483件。

(中時電子報)