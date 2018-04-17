就是明天！ 全國20縣市下午進行災防告警測試

2018年04月17日 17:16 中時電子報 呂承哲

為了配合政府科技結合防災政策，在各縣市於災害發生或有發生之虞時，能迅速發布避難疏散撤離警報，今年陸續不定期進行分區災防告警系統測試，消防署協助各縣市政府完成發送疏散撤離CBS訊息申請，將在明(18)日針對全國20縣市發布警報，請收到通知的朋友不必太過驚慌。

消防署表示，災防告警細胞廣播訊息(CBS)系統是利用行動通信系統的「細胞廣播服務技術」，大量傳送災防示警訊息到民眾的手機，即時通知民眾警報訊息。現行地震即時警報、防空警報等已應用此系統傳送。

消防署指出，這是一種強制推播的系統，可第一時間將警示相關訊息透過電信業者，快速且正確的傳遞資訊，可以替災區的民眾爭取到預警時間。各縣市於災害發生或有發生之虞時，能應用CBS迅速發布避難疏散撤離警報，消防署已協助各縣市政府完成發送疏散撤離CBS訊息申請，其中臺北市及新竹市已因應演習需要已於3月31日、4月13日及4月16日完成測試。

消防署提醒，新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等20縣市訂於4月18日14時至15時同步全面辦理測，以影響民眾最小範圍辦理，請收到測試警報訊息民眾不用驚慌。

(中時電子報)